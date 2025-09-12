ČEKALI VELIKU ZARADU, OSTALI PRAZNI RAČUNI: Urušila se još jedna piramidalna prevara

NARODNOJ banci Srbije (NBS) nisu se obraćali građani naše zemlje koji su izgubili uloženi novac u piramidalnoj šemi na XUEX platformi, kažu za "Novosti" u NBS. Hrvatska policija sprovodi kriminalističku istragu nakon što se prošlog petka urušila ova prevarantska digitalna platforma iza koje stoji izvesna Eg investment group. Njihovi mediji prenose da su računi hiljada lakovernih Hrvata, koji su očekivali brzu zaradu, preko noći ispražnjeni, a mnogi od njih su ostali i bez životne ušteđevine.

Mesecima su građani mislili da ulažu novac u kriptovalute. Uplaćivali su iznose od 1.000 evra pa naviše. Prevaranti su garantovali udvostručenje uloga za manje od dva meseca. Onda je u petak u zatvorenu grupu na "Telegramu" stiglo obaveštenje da je platforma pod navodnim finansijskim nadzorom, koji će trajati 10 meseci i da za to vreme niko ne može da dođe do svog novca. Odmah je krenula i nova prevara tako što je žrtvama ponuđena mogućnost za nova ulaganja uz obećanje dodatne zarade, sada na platformi SKLCOIN. Cilj je da ih privuku i nagovore da zarade ono što su prethodno izgubili na XUEX platformi.

I ona funkcioniše kao klasična piramidalna ili Ponzijeva šema, koja je starijim građanima u našoj zemlji poznata po slučajevima Dafine i Jezde. U pitanju je finansijska prevara koja je zasnovana na obećanjima velikih zarada u kratkom roku bez velikog rizika za investitore. U realnosti, tu se ne stvara nikakav profit, već organizator šeme početnim ulagačima isplaćuje novac koristeći sredstva novih investitora. Taj sistem puca kada nema novog priliva, tako da zaradu dobijaju početni ulagači, a ostali izgube sve. Jednostavnije rečeno, da bi prvi investitori zaradili ostali će biti opljačkani.

Kako ekonomisti objašnjavaju, suština Ponzijeve šeme je da se nude dobri uslovi i brza zarada kako bi se privukli lakoverni, jer da bi sistem funkcionisao treba namamiti što više ljudi. Nove uplate servisiraju one početne ulagače, kada toga nema sistem puca.

U Narodnoj banci Srbije, povodom ulaganja u virtuelne valute na platformama u inostranstvu, ističu da su više puta javno upozoravali građane na rizike koji prate tu investiciju, i da mogu ostati bez svih uloženih sredstava.

- NBS nema nikakva ovlašćenja u pogledu platformi za digitalnu imovinu koje nemaju dozvolu za rad izdatu u Republici Srbiji, već posluju u inostranstvu sa dozvolom ili bez nje - kažu nam u centralnoj banci. - U skladu sa Zakonom o digitalnoj imovini, svaki korisnik snosi sopstveni rizik takvih ulaganja. Ni Republika Srbija, niti nadležni organi ne snose odgovornost za gubitke koji građani mogu imati u vezi s virtuelnim valutama.

NBS: Samo preko domaćih firmi, ako imaju licencu IZ Centralne banke Srbije poručuju građanima da budu oprezni prilikom ulaganja u virtuelne valute i svesni rizika koje takva investicija nosi. - Ukoliko, ipak, odluče da preuzmu te rizike, savetujemo da to čine isključivo preko domaćih licenciranih pružalaca usluga koji su pod nadzorom Narodne banke Srbije - ističu u NBS. - Oni su dužni da obezbede odgovarajući kapital i zaštite sredstva svojih korisnika i drže ih odvojeno od svoje imovine. Ako građani imaju bilo kakvu sumnju u pogledu toga da li određena kompanija ima dozvolu da pruža usluge povezane s virtuelnim valutama, mogu da se obrate NBS putem imejla, radi provere. Trenutno, takvu dozvolu NBS ima tri privredna društva, a podaci o njima su dostupni na internet stranici NBS. Od početka primene Zakona o digitalnoj imovini u junu 2021. do danas, NBS je pokrenula postupke prema 38 firmi, preduzetnika i građana za koje je postojala sumnja da se u Srbiji neovlašćeno bave pružanjem usluga povezanih s virtuelnim valutama, a nekoliko njih je i novčano kaznila.