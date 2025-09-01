PROVERILI SMO CENE U PRODAVNICAMA: Krenula sniženja - Ovo su cene nekih proizvoda pre i posle (FOTO)
OD danas - ponedeljka, 1. septembra, u svim većim trgovinskim lancima u Srbiji stupa na snagu uredba Vlade kojom se trgovačke marže ograničavaju na maksimalnih 20 odsto.
Ova mera obuhvata oko 20.000 artikala iz čak 23 kategorije proizvoda.
Na policama marketa širom Srbije cene su već zamenjene, pa se upoređujući sa starim cenama jasno može videti koliko je značajno ovo pojeftinjenje.
Jedan od primera je gotovi pasulj koji je pre pojeftinjenja koštao 239 dok sada košta 237, takođe ananas u konzervi je koštao 479 dok sada košta 344.
Pogledajte stanje na rafovima pre pojeftinjenja:
Kornišoni od 680g su koštali 479 dok sada koštaju 419, a kornišoni 300g koji su koštali 339 sada koštaju 257; ovsena kaša je koštala 99 dok sada košta 85, pašteta 150g je koštala 184 dok sada košta 157, pašteta 50g je koštala 77 a sada košta 74, miks pasulj i kukuruz je koštao 419 a sada košta 312.
