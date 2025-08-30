RASTU PENZIJE, ALI I PLATE, CENE PADAJU: Računica je jasna, cilj - Bolji životni standard građana

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će penzioneri od 1. decembra imati povećanje penzija od čak 12 posto. Kako je istakao, pored penzija, rast će zabeležiti i plate u javnom sektoru, a kada se svemu ovome dodaju manje cene koje nas od ponedeljka čekaju u marketima, zahvaljujući ograničenju trgovačkih marži na osnovne životne namirnice, računica je jasna - životni standard građana raste.

Foto: Tanjug/Profimedia

- Ja sam građanima najavio da će penzije rasti između 7 i 8 posto. To bi bio veliki rast. To znači da bi ukoliko je neko imao 40 000 dinara, tada bi bila 43 200. Međutim, ja sada želim da saopštim radosnu vest našim penzionerima. Penzije će rasti možda čak 12 posto. To je za 50 posto više. To vam je na 40.000 dinara 44.800 dinara. To je značajno više - rekao je Vučić gostujući na televiziji Pink.

Foto: TV Pink Printksrin

Međutim, kako je Vučić istakao, neće rasti samo penzije, već i plate u javnom sektoru, ali ne u tolikoj meri kao penzije, jer su ranije plate mnogo brže rasle od penzija.

- Posle povećanja penzija od 12 odsto biće sasvim jasno da ljudi imaju neuporedivo bolji životni standard i da mogu lakše da žive - rekao je predsednik juče tokom posete jedanaestočlanoj porodici Vasilijević u Rakovici, koja je dobila besplatna drva za ogrev.

Povećanje penzija za 12 odsto od 1. decembra, ali i rast prosečne plate u Srbiji na 1.000 evra, zajedno sa već predstavljenim paketom sveobuhvatnih ekonomskih mera države za pet oblasti, značajno će poboljšati životni standard svih građana.

Sve ove mere pre svega pokaziju brigu države o najugroženijim grupacijama stanovništva.

U praksi još jedna dodatna mesečna penzija godišnje

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je juče da će penzije biti povećane od 1. decembra, i to za najmanje 12 odsto, kao i da će to povećanje u praksi značiti još jednu dodatnu mesečnu penziju na godišnjem nivou.

"Penzije u Srbiji će od 1. decembra biti povećane za najmanje 12 odsto, kao što je i najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić @buducnostsrbijeav. To je odlična vest za naše najstarije sugrađane, kojima će penzije porasti u realnom iznosu, i ponosni smo što, i pored višemesečnih blokada koje negativno utiču na našu ekonomiju, imamo prostora u budžetu za povećanje penzija veće od ranije najavljenih sedam, osam odsto. Prve uvećane penzije će biti isplaćene već početkom januara 2026. godine.

Sa predstojećim povećanjem, prosečna penzija u Srbiji će iznositi 485 evra za decembar ove godine, dok će prosečna penzija za celu 2025. godinu biti oko 437 evra. Sa druge strane, prosečna penzija u našoj zemlji je 2012. godine iznosila samo 204 evra.

Predstojeće povećanje penzija je u skladu i sa našim obećanjem da će do kraja 2027. godine prosečna penzija u Srbiji iznositi 650 evra.

Penzije u Srbiji su sigurne i stabilne, i nastavljamo da čuvamo i poboljšavamo životni standard naših najstarijih sugrađana, jer tako radi odgovorna država, i to je politika od koje nikada nećemo odustati", našisao je ministar Mali na svom zvaničnom Instagram profilu.

Cene padaju od ponedeljka

Od ponedeljka, 1. septembra, na snagu stupa uredba o graničavanju marži, te će građani moći da kupuju jeftinije u našim prodavnicama.

U trgovinskim lancima ograničavaju se marže na osnovne životne namirnice i drugu robu od značaja za snabdevanje građana. Marže će biti ograničene na najviše 20 odsto za proizvode svrstane u 23 kategorije.

Marže će biti ograničene na najviše 20 odsto za proizvode svrstane u 23 kategorije.

