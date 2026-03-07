Panorama

PRILAGODITE SE OKOLNOSTIMA Astro savet za subotu 7. mart: Evo kojim znacima trigon Meseca i Marsa donosi priliv energije i entuzijazma

Marina Jungić Milošević, astrolog

07. 03. 2026. u 07:00

MESEC rano ujutru napušta uzdržanu, diplomatski nastrojenu Vagu i ulazi u tajanstvenu, pronicljivu Škorpiju, znak Mesečevog pada, u kome do izražaja dolaze posesivnost, osvetoljubivost, ljubomora...

ПРИЛАГОДИТЕ СЕ ОКОЛНОСТИМА Астро савет за суботу 7. март: Ево којим знацима тригон Месеца и Марса доноси прилив енергије и ентузијазма

Foto: Depositphotos

Sve ovo možemo podići na kub, zbog izazovnih aspekata, koje Mesec danas pravi sa Plutonom (vladaocem Škorpije), Venerom, Neptunom i Saturnom.

Zato će biti neophodno prilagođavanje kako bismo ostvarili nešto što želimo, odnosno, kako bismo postigli neki cilj, završili posao, realizovali neku ideju...

Kvadrat sa Plutonom, izazovan aspekt, sukob između emocija i potrebe za dominacijom, koji u fiksnim znacima zna da bude prilično težak. Danas najviše pogađa rođene početkom znaka Vodolije, Škorpije, Lava i Bika.

Međutim, na nebu danas imamo i lep vodeni trigon, između Meseca u Škorpiji i Marsa u Ribama, koji naglašava emocije i donosi priliv energije, ambicije i entuzijazma vodenim i zemljanim znacima. Ovo će posebno osetiti osobe koji se bave zanimanjima koja podrazumevaju uniformu (npr. lekari, hirurzi).

