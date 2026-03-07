TAČNO U 11 ČASOVA: Vučić predstavlja nacionalnu strategiju "Srbija 2030"

IAKO su u delu javnosti namerno plasirane tvrdnje o da će biti opstruisan rad Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, a istrage zaustavljene što će dovesti do katasrtofe, Visoki savet tužilaštva (VST) juče je jednoglasnim odlukama na tri godine ponovo uputio u JTOK sedmoro javnih tužilaca, koji su po prethodno važećim zakonskim odredbama u to tužilaštvo bili upućeni odlukama vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac.