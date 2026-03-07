Politika

TAČNO U 11 ČASOVA: Vučić predstavlja nacionalnu strategiju "Srbija 2030"

V.N.

07. 03. 2026. u 07:13

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić predstaviće danas nacionalnu strategiju "Srbija 2030", najavljeno je iz Predsedništva.

ТАЧНО У 11 ЧАСОВА: Вучић представља националну стратегију Србија 2030

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Strategija će biti predstavljena u 11 sati, u Palati Srbija.

