SENZACIJA U INDIJAN VELSU! Novak Đoković trlja ruke, bolje vesti nije mogao da čuje

06. 03. 2026. u 11:50

IZNENAĐENjE na mastersu u Indijan Velsu.

Foto: Profimedia

Hubert Hurkač bio je jedan od ozbiljnijih kandidata da se suprotstavi Novaku Đokoviću u trećem kolu Indijan Velsa, ali je Poljak već na startu takmičenja eliminisan od Aleksandra Kovačevića nakon dva taj-brejka 7:6(6), 7:6(4).

Hurkač se zaista muči nakon povrede i odsustva, ne uspeva da prikaže ni pola onog što je znao ranije, pa je sada povezao i četvrti turnir gde ispada posle samo jednog meča.

Novak je na svom putu očekivao Đovanija Mpeši Perikara, a onda Hurkača ili Mutea, a dobio je Kamila Majžaka, a onda Kovačevića ili Mutea.

FOTO: Tanjug/AP

 

Čitav projektovan žreb se za samo nekoliko sati promenio i Đoković sada može donekle da relaksiranije računa i planira naredne zadatke.

Sa Kovačevićem je igrao pre tri godine na Rolan Garosu i slavio sa 3:0, često trenira sa njim i poznaje njegove vrline i mane, dok je sa Muteom oprobao snage tri puta i nijednom nije izgubio ni set.

