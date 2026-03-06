SENZACIJA U INDIJAN VELSU! Novak Đoković trlja ruke, bolje vesti nije mogao da čuje
IZNENAĐENjE na mastersu u Indijan Velsu.
Hubert Hurkač bio je jedan od ozbiljnijih kandidata da se suprotstavi Novaku Đokoviću u trećem kolu Indijan Velsa, ali je Poljak već na startu takmičenja eliminisan od Aleksandra Kovačevića nakon dva taj-brejka 7:6(6), 7:6(4).
Hurkač se zaista muči nakon povrede i odsustva, ne uspeva da prikaže ni pola onog što je znao ranije, pa je sada povezao i četvrti turnir gde ispada posle samo jednog meča.
Novak je na svom putu očekivao Đovanija Mpeši Perikara, a onda Hurkača ili Mutea, a dobio je Kamila Majžaka, a onda Kovačevića ili Mutea.
Čitav projektovan žreb se za samo nekoliko sati promenio i Đoković sada može donekle da relaksiranije računa i planira naredne zadatke.
Sa Kovačevićem je igrao pre tri godine na Rolan Garosu i slavio sa 3:0, često trenira sa njim i poznaje njegove vrline i mane, dok je sa Muteom oprobao snage tri puta i nijednom nije izgubio ni set.
Preporučujemo
TENISKI SVET JE ZATEČEN! Novak Đoković povukao šokantan potez pred start Indijan Velsa
06. 03. 2026. u 09:31
KAKAV SUNOVRAT! Dvostruki Grend slem finalista ispada iz TOP 50 na ATP listi!
05. 03. 2026. u 13:20
SADA JE SVE JASNO! Zbog ovoga Novak Đoković još dugo neće u penziju
05. 03. 2026. u 09:15
NEKA ČUJE CEO SVET! Oglasio se Novak Đoković pred start Indijan Velsa i začepio usta svima
05. 03. 2026. u 07:00
REAL U PROBLEMU, SELTA SANjA NOVI UDARAC: "Nebeskoplavi" jure duplu pobedu nad Madriđanima!
"KRALjEVIĆI" dolaze u Vigo posle dva uzastopna ligaška poraza, dok je Selta u seriji pobeda i veruje da na "Balaidosu" (21.00) može ponovo da iznenadi velikog rivala kao što je učinila u prvom delu sezone (2:0).
06. 03. 2026. u 07:00
ZAPAD U NEVERICI, TRAMP U ŠOKU! Evo šta su Turci upravo uradili zbog napada Amerikanaca i Izraela na Iran
Nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael ivršili napad na Iran, pa izazvali odgovor u vidu raketa i dronova po okolnim zemljama u kojima su američke vojne baze, desila se jedna potpuno nesvakidašnja stvar.
06. 03. 2026. u 12:52
PLANETA U STRAHU: Spisak 11 najsigurnijih zemalja u slučaju Trećeg svetskog rata
NAKON što su američko-izraelski napadi na Iran doveli do odmazde širom Bliskog istoka, rastu strahovi od eskalacije koja bi mogla da preraste u treći svetski rat. Tu su još i aktualni rat između Ukrajine i Rusije, sukobi u pojasu Gaze, kao i stalna pretnja kineske invazije na Tajvan.
03. 03. 2026. u 20:21
Komentari (0)