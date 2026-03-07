Tip fudbal

BARSELONA NA TEŠKOM GOSTOVANJU U BASKIJI: "San Mames" kao nova prepreka ka drugoj uzastopnoj tituli

В.М.

07. 03. 2026. u 07:40

BARSELONA će u subotu uveče gostovati Atletik Bilbau na stadionu San Mames sa jasnim ciljem – da upiše treću uzastopnu pobedu u La Ligi i napravi još jedan korak ka tituli. Tim Hansija Flika trenutno je lider španskog prvenstva sa bodom više uz odigran meč manje od Real Madrida i ulazi u završnicu sezone kao glavni favorit za šampionski pehar.

AP photo

Bilbao u ovaj duel ulazi posle eliminacije iz Kupa kralja, pošto je njegov najveći rival Real Sosijedad slavio sa ukupnih 2:0 u polufinalu.

U prvenstvu je priča drugačija tu ekipa Ernesta Valverdea pokazuje solidnu formu. U poslednja četiri kola osvojili su 10 bodova, savladavši Levante, Real Ovijedo i Elče, dok su remizirali sa Rajo Valjekanom.

Uprkos dobrom nizu, Bilbao se trenutno nalazi na devetom mestu na tabeli i čak 16 bodova iza zone koja vodi u Ligu šampiona, pa je jasno da će plasman u elitno takmičenje naredne sezone biti izuzetno težak zadatak.

S druge strane, Barselona i dalje deluje veoma moćno u prvenstvu. Katalonci su dobili 21 od 26 utakmica u sezoni i sa čak 71 postignutim golom imaju jedan od najefikasnijih napada u ligi.

Ipak, iza njih je turbulentna nedelja, jer su ispali iz Kupa kralja uprkos pobedi od 3:0 protiv Atletiko Madrida u revanšu polufinala, tako da je publika bila ponosna na svoje miljenike, ali ostaje žal za preokretom koji je i te kako bio moguć.

Dodatno samopouzdanje Flikovom timu daje i tradicija u duelima sa Atletikom. Barselona je dobila poslednjih pet međusobnih mečeva u svim takmičenjima, uključujući i ubedljivih 5:0 u polufinalu Superkupa Španije početkom godine.

Bilbao će ponovo biti bez nekoliko važnih igrača – suspendovan je Jeraj Alvarez, dok su zbog povreda van tima Niko Vilijams, Benat Prados, Unai Egiluz i Maroan Sanadi.

Očekuje se da napad predvode Guruzeta uz podršku Injaki Vilijamsa, Ojhana Sanseta i Aleksa Berengera.

Barselona takođe ima problema sa povredama. Van stroja su Kristensen, Kunde, Balde, De Jong i Gavi, dok se Robert Levandovski oporavio od povrede oka i mogao bi da se nađe u konkurenciji za tim.

Mladi Mark Bernal bi ponovo mogao da dobije šansu u veznom redu, dok će Erik Garsija verovatno predvoditi odbranu.

San Mames tradicionalno predstavlja jedno od najtežih gostovanja u Španiji, ali Barselona u ovaj duel ulazi sa jasnom misijom, da potvrdi lidersku poziciju i nastavi pohod ka tituli.

NAŠ TIP: 2&GG (kvota 2.92)

