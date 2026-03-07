SLAVIMO MESNE POKLADE: Običaji kažu da se na jedno ne sme zaboraviti
SRPSKA pravoslavna crkva (SPC) je današnji dan posvetila Svetim mučenicima u Evgeniji. Ovaj dan je u našem narodu poznatiji kao dan Mesnih poklada.
Ovo znači da počinjemo da se pripremamo za početak predstojećeg velikog Vaskršnjeg posta. Danas, po narodnom verovanju, ne valja praviti svadbe, veridbe, kumstva, pobratimstva, ne uzimaju se pozajmice, niti se daje na zajam, ne gradi se kuća, niti nešto oko kuće.
Običaji su da se u večerima poklada sakupljaju prijatelji, rođaci i susedi po guvnima i zabavljaju uz šalu i razne igrarije, a kad počne da pada mrak pale veliku vatru i sede do ponoći. Za poklade se obično sprema bogata trpeza i pozivaju se siromašniji susedi i prijatelji da se i oni dobro omrse u zajedničkom obedovanju.
Narodno je verovanje da će oni koji ne pripreme bogatu trpezu na ovaj dan cele godine oskudevati u svemu. Veruje se i da nikako ne bi trebalo danas zaboraviti pozvati nekog od siromašnih poznanika za trpezu.
U gradovima je ovaj običaj poprimio drugačiji oblik, te se valja siromašnima odneti kakva odeća ili kakvo god materijalno dobro. U većini krajeva, u toku dana ili večeri mlađi svet vodi glavnu reč - zbija razne šale po selu ili odlaze na neka poznata mesta u okolini gde se zabavljaju.
U vreme cara Arkadija otkopaše se mošti mnogih mučenika Hristovih, među kojima i apostola Andronika i pomoćnice mu Junije. Ove mošti pronađoše se prema otkrovenju od Boga nekome kliriku Nikoli Kaligrafu.
“Njihova imena zna samo Gospod, koji ih je zapisao u Knjigu Živih na nebesima”. Nad moštima apostola Andronika sagradio je car Andronik I, divan hram u XII veku.
