SPECIJALNI predstavnik ruskog predsednika za investicionu saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev komentarisao je to kako u Evropi pokušavaju da reše energetske probleme, ocenivši da će Ursulu fon der Lajen, predsednika Evropske komisije, proganjati greške i neuspesi u vezi sa ovim pitanjem.

Foto: Profimedia

- Ursula nikada neće priznati greške i, kako se i očekivalo, potpuno poriče svoje neuspehe u energetskom sektoru. Ovi neuspesi i ovo poricanje će je proganjati u svetu gde cena nafte prelazi 100 dolara - napisao je Dmitrijev na društvenim mrežama.

On je reagovao na informacije da je Fon der Lajen, na hitnom sastanku evropskih komesara u petak, „pokušala da obezbedi podršku za svoju energetsku strategiju“, koja poziva na zamenu uvozne nafte i gasa čistom energijom.

This is the dawn of a new era—the era of complete energy collapse and bankruptcy of Europe because of the idiotic decisions of Ursula, Kaja, and other Russophobes.



By refusing Russian energy, the EU has shot itself in the foot so many times that no feet are left. 👣👇 https://t.co/jYBHWGFYwH — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) March 6, 2026

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja