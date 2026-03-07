Ekonomija

PUTINOV SPECIJALAC OPLEO PO FON DER LAJENOVOJ: Ursulu će proganjati sopstvene greške

07. 03. 2026. u 07:27

SPECIJALNI predstavnik ruskog predsednika za investicionu saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev komentarisao je to kako u Evropi pokušavaju da reše energetske probleme, ocenivši da će Ursulu fon der Lajen, predsednika Evropske komisije, proganjati greške i neuspesi u vezi sa ovim pitanjem.

- Ursula nikada neće priznati greške i, kako se i očekivalo, potpuno poriče svoje neuspehe u energetskom sektoru. Ovi neuspesi i ovo poricanje će je proganjati u svetu gde cena nafte prelazi 100 dolara - napisao je Dmitrijev na društvenim mrežama.

On je reagovao na informacije da je Fon der Lajen, na hitnom sastanku evropskih komesara u petak, „pokušala da obezbedi podršku za svoju energetsku strategiju“, koja poziva na zamenu uvozne nafte i gasa čistom energijom.

(Sputnjik)

