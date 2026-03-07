Društvo

OD ZIME DO LETA U JEDNOM DANU: Temperatura danas u minusu, pa ide do 20 stepeni

Novosti online

07. 03. 2026. u 00:00

VREME u Srbiji danas ujutru hladno sa slabim prizemnim mrazem.

ОД ЗИМЕ ДО ЛЕТА У ЈЕДНОМ ДАНУ: Температура данас у минусу, па иде до 20 степени

Foto N. Skenderija

Tokom danas se očekuje pretežno sunčano i relativno toplo vreme za prvu dekadu marta.

Temperature od minus dva do 20 stepeni.

Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju, povremeno i jak, istočni i jugoistočni.

Vreme u Beogradu

U glavnom gradu posle hladnog jutra sa prizemnim mrazem sunčano i relativno toplo.

Najviša dnevna temperatura oko 19 stepeni.

Vreme narednih dana

Toplo vreme za ovo doba godine zadržaće se i u narednih sedam dana.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OPASNI RATOVI KOJI SE VODE BEZ ISPALJENOG METKA: Knjiga prof.dr Marka Parezanovića o hibridnim sukobima jedinstveni je spoj teorije i prakse
Društvo

0 0

OPASNI RATOVI KOJI SE VODE BEZ ISPALJENOG METKA: Knjiga prof.dr Marka Parezanovića o hibridnim sukobima jedinstveni je spoj teorije i prakse

HIBRIDNI rat je komforan jer se vodi putem meke moći: on je prikriven, perfidan, manipulativan i iznenadan. Njegov glavni cilj nije, kao u klasičnom oružanom sukobu, angažovanje skupe vojne sile koja treba da nadjača protivničku, zaposedne i drži pod okupacijom određeni prostor. To mnogo košta i ima ograničen rok trajanja.

06. 03. 2026. u 17:55

Politika
Tenis
Fudbal
200.000 RAZLOGA ZA SLAVLJE: Yettel bank proslavlja 200.000 Bank MAX korisnika

200.000 RAZLOGA ZA SLAVLjE: Yettel bank proslavlja 200.000 Bank MAX korisnika