OD ZIME DO LETA U JEDNOM DANU: Temperatura danas u minusu, pa ide do 20 stepeni

VREME u Srbiji danas ujutru hladno sa slabim prizemnim mrazem.

Foto N. Skenderija

Tokom danas se očekuje pretežno sunčano i relativno toplo vreme za prvu dekadu marta.

Temperature od minus dva do 20 stepeni.

Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju, povremeno i jak, istočni i jugoistočni.

Vreme u Beogradu

U glavnom gradu posle hladnog jutra sa prizemnim mrazem sunčano i relativno toplo.

Najviša dnevna temperatura oko 19 stepeni.

Vreme narednih dana

Toplo vreme za ovo doba godine zadržaće se i u narednih sedam dana.

(Sputnjik)