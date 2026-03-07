OD ZIME DO LETA U JEDNOM DANU: Temperatura danas u minusu, pa ide do 20 stepeni
VREME u Srbiji danas ujutru hladno sa slabim prizemnim mrazem.
Tokom danas se očekuje pretežno sunčano i relativno toplo vreme za prvu dekadu marta.
Temperature od minus dva do 20 stepeni.
Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju, povremeno i jak, istočni i jugoistočni.
Vreme u Beogradu
U glavnom gradu posle hladnog jutra sa prizemnim mrazem sunčano i relativno toplo.
Najviša dnevna temperatura oko 19 stepeni.
Vreme narednih dana
Toplo vreme za ovo doba godine zadržaće se i u narednih sedam dana.
(Sputnjik)
