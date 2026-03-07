AMERIKA POTROŠILA 800 PATRIOT RAKETA ZA 5 DANA: Troškovi odbrane mere se milijardama
IZVEŠTAJI iz više zapadnih izvora potvrdili su 5. marta da je vojska Sjedinjenih Država potrošila preko 800 antibalističkih raketa iz sistema protivvazdušne odbrane dugog dometa MIM-104 Patriot tokom samo pet dana neprijateljstava sa Iranom, nakon što su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli napad velikih razmera na zemlju.
Veoma veliki iranski arsenal balističkih raketa ozbiljno je doveo u pitanje sposobnost sistema „Patriot“ da obezbedi održivu odbranu, a pouzdanost sistema protiv još osnovnih iranskih udara se u više navrata pokazala kao upitna. Vazduhoplovna baza Al Udeid u Kataru, koja je glavni objekat u koji su američki vojnici raspoređeni, pokazala se na satelitskim snimcima kao velika šteta od iranskih balističkih raketnih udara. Nestašica sistema „Patriot“ je već bila akutna pre nego što su počela neprijateljstva sa Iranom, a američke oružane snage su u julu 2025. godine potvrdile da su im zalihe pale na samo 25 procenata količine koju je Pentagon smatrao neophodnom nakon velikih donacija Ukrajini i borbene upotrebe protiv Irana u junu. Ovo je podstaklo široko rasprostranjene spekulacije i zapadnih i južnokorejskih analitičara da će američka vojska vrlo verovatno pokušati da povuče presretače, a moguće i kompletne sisteme, iz Koreje kako bi obnovila svoje zalihe na Bliskom istoku, ako to već nije učinila.
Američka vojska je patila od još većeg nedostatka THAAD protivraketnih presretača, koji su znatno skuplji, oko 15,5 miliona dolara, i nabavljeni su u mnogo manjem broju. Tokom iranskih udara mnogo manjeg intenziteta na Izrael u junu 2025. godine, koji su pokrenuti kao odgovor na izraelske napade na zemlju od 13. juna, američka vojska je potrošila preko 150 protivbalističkih raketnih presretača iz THAAD sistema tokom 11 dana sukoba. To je predstavljalo preko 25 procenata ukupnog arsenala vojske raspoređenog širom sveta. Trenutni sukob je doveo do toga da THAAD ne samo da deluje sa mnogo većim intenzitetom u Izraelu, već je raspoređen i u dve odvojene zemlje, sa jednom baterijom raspoređenom u Jordanu u januaru. Iako zalihe raketa za THAAD nisu iscrpljene u drugim sukobima, kao što su one za Patriot bile u Ukrajini, postoji i mnogo manji broj stranih operatera i drugih stranih raspoređivanja od kojih se mogu snabdevati, pri čemu su jedini strani operateri, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati, potrebni sistemi za odbranu od iranskih udara na američke baze na njihovim teritorijama.
Sistem Patriot je prethodno imao ubedljivo najintenzivniju borbenu upotrebu u svojoj istoriji na ukrajinskom ratištu od maja 2023. godine, iako su njegovu efikasnost uveliko dovodili u pitanje i zapadni i ukrajinski zvaničnici. Američka vojska je u decembru 2025. godine potvrdila planove za razvoj nove varijante Patriota, koja je ubedljivo najrevolucionarnija od kada je sistem prvi put uveden u upotrebu 1981. godine, i dobiće mogućnost ciljanja od 360 stepeni koju ruski, kineski i severnokorejski sistemi već dugo imaju. Pokretanje programa je široko ocenjeno kao odgovor na nedavno pokazane nedostatke sistema. Ekstremni troškovi trošenja stotina presretača iz sistema Patriot i THAAD verovatno su bili jedan od najskupljih aspekata operacija protiv Irana u smislu direktnog smanjenja oružja, i onaj koji će potkopati kapacitete SAD i saveznika na više ratišta na kojima se sistemi oslanjaju.
(militarywatchmagazine.com)
BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"
Preporučujemo
STRAH PENTAGONA: Da li će rat sa Iranom postati "matematički"?
04. 03. 2026. u 18:12
HRVATSKOJ STIGLA PORUKA IZ IZRAELA: Potpuno prekinite diplomatske odnose sa Teheranom
AMBASADOR Izraela u Hrvatskoj Gari Koren pozvao je zvanični Zagreb da prekine diplomatske odnose s Teheranom i sprovede bezbednosne provere osoblja iranskog diplomatskog predstavništva u Hrvatskoj jer bi, kaže, među njima moglo biti "špijuna" Revolucionarne garde koja se u EU smatra terorističkom organizacijom.
06. 03. 2026. u 09:10
ŠOK ISTRAGA AMERIKANACA: Evo ko je gađao iransku školu u kojoj su poginule devojčice
AMERIČKI vojni istražitelji veruju da je verovatno da su američke snage odgovorne za napad na iransku školu za devojčice u kojem je u subotu poginulo više desetina dece, ali još nisu doneli konačan zaključak niti su završili istragu, rekli su za Rojters dvojica američkih zvaničnika.
06. 03. 2026. u 08:23
"SVE SAM TO PROŠLA SA SAŠOM" Suzana potresena zbog Zorice: "Kancer kao da je zarazna bolest, ne znam od čega je operisana"
VEČERAS se u Sava Centru održava prvi od tri koncerta Marije Šerifović u 2026. godini.
06. 03. 2026. u 20:27
Komentari (0)