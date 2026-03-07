Svet

AMERIKA POTROŠILA 800 PATRIOT RAKETA ZA 5 DANA: Troškovi odbrane mere se milijardama

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

07. 03. 2026. u 07:11

IZVEŠTAJI iz više zapadnih izvora potvrdili su 5. marta da je vojska Sjedinjenih Država potrošila preko 800 antibalističkih raketa iz sistema protivvazdušne odbrane dugog dometa MIM-104 Patriot tokom samo pet dana neprijateljstava sa Iranom, nakon što su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli napad velikih razmera na zemlju.

АМЕРИКА ПОТРОШИЛА 800 ПАТРИОТ РАКЕТА ЗА 5 ДАНА: Трошкови одбране мере се милијардама

Foto printskrin Jutjub/WSJ


Ovo premašuje ukupan procenjeni broj presretača Patriot lansiranih tokom celog rusko-ukrajinskog rata, u kojem je Patriot korišćen skoro tri godine, i procenjuje se da je dodatno pogoršalo već veoma ozbiljan nedostatak dostupnih presretača. Presretači Patriot koštaju približno 3 miliona dolara po komadu, a troškovi variraju u zavisnosti od vrste presretača koji se koriste. Presretač PAC-3 MSE, na primer, košta američku vojsku približno 3,9 miliona dolara, iako je prodat u inostranstvu za 6,25 miliona dolara.

Foto printskrin Jutjub/WSJ


Veoma veliki iranski arsenal balističkih raketa ozbiljno je doveo u pitanje sposobnost sistema „Patriot“ da obezbedi održivu odbranu, a pouzdanost sistema protiv još osnovnih iranskih udara se u više navrata pokazala kao upitna. Vazduhoplovna baza Al Udeid u Kataru, koja je glavni objekat u koji su američki vojnici raspoređeni, pokazala se na satelitskim snimcima kao velika šteta od iranskih balističkih raketnih udara. Nestašica sistema „Patriot“ je već bila akutna pre nego što su počela neprijateljstva sa Iranom, a američke oružane snage su u julu 2025. godine potvrdile da su im zalihe pale na samo 25 procenata količine koju je Pentagon smatrao neophodnom nakon velikih donacija Ukrajini i borbene upotrebe protiv Irana u junu. Ovo je podstaklo široko rasprostranjene spekulacije i zapadnih i južnokorejskih analitičara da će američka vojska vrlo verovatno pokušati da povuče presretače, a moguće i kompletne sisteme, iz Koreje kako bi obnovila svoje zalihe na Bliskom istoku, ako to već nije učinila.
Američka vojska je patila od još većeg nedostatka THAAD protivraketnih presretača, koji su znatno skuplji, oko 15,5 miliona dolara, i nabavljeni su u mnogo manjem broju. Tokom iranskih udara mnogo manjeg intenziteta na Izrael u junu 2025. godine, koji su pokrenuti kao odgovor na izraelske napade na zemlju od 13. juna, američka vojska je potrošila preko 150 protivbalističkih raketnih presretača iz THAAD sistema tokom 11 dana sukoba. To je predstavljalo preko 25 procenata ukupnog arsenala vojske raspoređenog širom sveta. Trenutni sukob je doveo do toga da THAAD ne samo da deluje sa mnogo većim intenzitetom u Izraelu, već je raspoređen i u dve odvojene zemlje, sa jednom baterijom raspoređenom u Jordanu u januaru. Iako zalihe raketa za THAAD nisu iscrpljene u drugim sukobima, kao što su one za Patriot bile u Ukrajini, postoji i mnogo manji broj stranih operatera i drugih stranih raspoređivanja od kojih se mogu snabdevati, pri čemu su jedini strani operateri, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati, potrebni sistemi za odbranu od iranskih udara na američke baze na njihovim teritorijama.

Sistem Patriot je prethodno imao ubedljivo najintenzivniju borbenu upotrebu u svojoj istoriji na ukrajinskom ratištu od maja 2023. godine, iako su njegovu efikasnost uveliko dovodili u pitanje i zapadni i ukrajinski zvaničnici. Američka vojska je u decembru 2025. godine potvrdila planove za razvoj nove varijante Patriota, koja je ubedljivo najrevolucionarnija od kada je sistem prvi put uveden u upotrebu 1981. godine, i dobiće mogućnost ciljanja od 360 stepeni koju ruski, kineski i severnokorejski sistemi već dugo imaju. Pokretanje programa je široko ocenjeno kao odgovor na nedavno pokazane nedostatke sistema. Ekstremni troškovi trošenja stotina presretača iz sistema Patriot i THAAD verovatno su bili jedan od najskupljih aspekata operacija protiv Irana u smislu direktnog smanjenja oružja, i onaj koji će potkopati kapacitete SAD i saveznika na više ratišta na kojima se sistemi oslanjaju.

(militarywatchmagazine.com)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Kako smanjiti nadutost i poboljšati varenje?

Kako smanjiti nadutost i poboljšati varenje?