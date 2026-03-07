AMERIKA POTROŠILA 800 PATRIOT RAKETA ZA 5 DANA: Troškovi odbrane mere se milijardama

IZVEŠTAJI iz više zapadnih izvora potvrdili su 5. marta da je vojska Sjedinjenih Država potrošila preko 800 antibalističkih raketa iz sistema protivvazdušne odbrane dugog dometa MIM-104 Patriot tokom samo pet dana neprijateljstava sa Iranom, nakon što su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli napad velikih razmera na zemlju.

Foto printskrin Jutjub/WSJ





Veoma veliki iranski arsenal balističkih raketa ozbiljno je doveo u pitanje sposobnost sistema „Patriot“ da obezbedi održivu odbranu, a pouzdanost sistema protiv još osnovnih iranskih udara se u više navrata pokazala kao upitna. Vazduhoplovna baza Al Udeid u Kataru, koja je glavni objekat u koji su američki vojnici raspoređeni, pokazala se na satelitskim snimcima kao velika šteta od iranskih balističkih raketnih udara. Nestašica sistema „Patriot“ je već bila akutna pre nego što su počela neprijateljstva sa Iranom, a američke oružane snage su u julu 2025. godine potvrdile da su im zalihe pale na samo 25 procenata količine koju je Pentagon smatrao neophodnom nakon velikih donacija Ukrajini i borbene upotrebe protiv Irana u junu. Ovo je podstaklo široko rasprostranjene spekulacije i zapadnih i južnokorejskih analitičara da će američka vojska vrlo verovatno pokušati da povuče presretače, a moguće i kompletne sisteme, iz Koreje kako bi obnovila svoje zalihe na Bliskom istoku, ako to već nije učinila.

Sistem Patriot je prethodno imao ubedljivo najintenzivniju borbenu upotrebu u svojoj istoriji na ukrajinskom ratištu od maja 2023. godine, iako su njegovu efikasnost uveliko dovodili u pitanje i zapadni i ukrajinski zvaničnici. Američka vojska je u decembru 2025. godine potvrdila planove za razvoj nove varijante Patriota, koja je ubedljivo najrevolucionarnija od kada je sistem prvi put uveden u upotrebu 1981. godine, i dobiće mogućnost ciljanja od 360 stepeni koju ruski, kineski i severnokorejski sistemi već dugo imaju. Pokretanje programa je široko ocenjeno kao odgovor na nedavno pokazane nedostatke sistema. Ekstremni troškovi trošenja stotina presretača iz sistema Patriot i THAAD verovatno su bili jedan od najskupljih aspekata operacija protiv Irana u smislu direktnog smanjenja oružja, i onaj koji će potkopati kapacitete SAD i saveznika na više ratišta na kojima se sistemi oslanjaju.

