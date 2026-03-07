IRANSKA GARDA PRETI AMERICI: Čekamo vas u Ormuskom moreuzu, setite se 1987. godine
IRANSKA Revolucionarna garda upozorila je da čeka američke snage ako počnu da prate brodove kroz Ormuski moreuz, strateški plovni put u kojem je saobraćaj ozbiljno poremećen zbog rata u regionu.
- Čekamo njihovo prisustvo - izjavio je portparol garde Ali Mohamad Naini, nakon što je američki ministar energetike najavio da se mornarica priprema da prati brodove kroz moreuz „čim to bude razumno učiniti“.
- Preporučujemo da se Amerikanci, pre nego što donesu bilo kakvu odluku, sete požara na američkom supertankeru Bridžeton 1987. godine i naftnih tankera koji su nedavno bili na meti - rekao je Naini, prenosi agencija Fars.
Tanker Bridžeton minirala je Iranska revolucionarna garda dok ga je američka mornarica pratila kroz Persijski zaliv.
