IRANSKA GARDA PRETI AMERICI: Čekamo vas u Ormuskom moreuzu, setite se 1987. godine

07. 03. 2026. u 07:48

IRANSKA Revolucionarna garda upozorila je da čeka američke snage ako počnu da prate brodove kroz Ormuski moreuz, strateški plovni put u kojem je saobraćaj ozbiljno poremećen zbog rata u regionu.

Foto: Tanjug/AP photo

- Čekamo njihovo prisustvo - izjavio je portparol garde Ali Mohamad Naini, nakon što je američki ministar energetike najavio da se mornarica priprema da prati brodove kroz moreuz „čim to bude razumno učiniti“.

- Preporučujemo da se Amerikanci, pre nego što donesu bilo kakvu odluku, sete požara na američkom supertankeru Bridžeton 1987. godine i naftnih tankera koji su nedavno bili na meti - rekao je Naini, prenosi agencija Fars.

Tanker Bridžeton minirala je Iranska revolucionarna garda dok ga je američka mornarica pratila kroz Persijski zaliv.

