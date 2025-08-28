VUČIĆ UPOREDIO REZULTATE IZ 2012. I DANAS: Ovo je razlika u BDP-u i broju zaposlenih

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras na TV Pink da je 2012. BDP ukupan bio 35 milijardi godišnje, a "2027. ćemo da završimo sa 102 milijarde".

Kaže da je stopa nezaposlenosti 2012. bila 25,9%, a da je danas 8,5%.

- Pročitaću vam sada važne podatke. 2012. 4870 evra, 2027. 15915 evra, nivo nezaposlenosti tada 25,9, danas je završena anketa radne snage u skladu sa Eurostatovim modelom 8,5, dakle na najnižem nivou. Ja ću vam dati sad jedan egzaktan podatak koji nije pitanje ankete. Mi smo imali broj zaposlenih u 2012. 1.865.000. Danas, zbog veoma niskog prirodnog priraštaja, veoma niskog prirodnog priraštaja, pre svega, i dalje imamo nešto više onih, sad je to mala razlika između odlazećih i dolazećih, onih koji se vraćaju, i to će tek da se smanjuje, ali mi danas imamo u odnosu na 1.865.000 - 2.370.103 zaposlena, čak formalno zaposlena. Ne želi narod da se vaća u prošlost, u vreme onih koji bi sada opet da dođu na vlast. Istu su priču pokušali da nam prodaju.

Kaže da su istu priču pokušali da prodaju mladi ljudi bez lica - OTPOR.

- Nisu oni vladali suštinski, već su rekli da će vladati eksperti - kazao je Vučić i podsetio na grupu G17+.

- Tako su ekspertski vodili zemlju da nam je zemlja bila uništena i sad nam nude isti model - naveo je on.

Misli da su to ljudi shvatili, da su to ljudi na izuzetno dobar način razumeli i zato je otpor prema tome sve veći i sve snažniji.

- Nemojte da smetnete s uma. Mi smo se ponekad našli u čudu. Kada ta poplava krene i kada izbaci sve na površinu, kada mulj izbaci na površinu talog, društveni talog, bukvalno, teško je tome se suprotstaviti u tom trenutku. Ljudi su pod pritiskom. Čak i dobri, normalni ljudi koji ne bi reagovali ni na koji način, oni počnu da reaguju. I žele da pripadaju tom delu da ne bi bili socijalno odbačeni. Naravno, najhrabriji ostaju jer oni to prepoznaju i suprotstavljaju se. Kako smo došli do toga? Da se plasiramo? Delimično, nikada nemojte da potcenjujete jednu stvar. Delimično i našom krivicom nismo razumeli da ne možete da vladate, da ne pokazujete dovoljno brige za građane svakog dana. Tu polazim i od sebe. Ja sam neredko suviše pažnje poklanjao spoljnoj politici i susretao se sa svetskim liderima, svetskim državnicima. Manje sam, sećam se, nekada išao po sedam dana u Niš, u druge krajeve Srbije. Sada ću to ponovo da vratim. Ljudi posle izvesnog vremena kažu "dosta mi je toga i da je najbolji na svetu". Ljudi kažu: Ok, Vučić je snažan, ali mi želimo nekoga ko je jednako snažan da može uvek da ga izaziva". I onda to ode u jedan iracionalan deo. Dođemo do toga da našu najbolju decu proglasimo za "ćacije".