Ekonomija

OVO SU NOVE CENE GORIVA: Evo koliko ćemo narednih sedam dana plaćati benzin i dizel

V.N.

22. 08. 2025. u 10:42

VOZAČI u Srbiji će od danas, pa do 29. avgusta, plaćati gorivo po novim cenama.

ОВО СУ НОВЕ ЦЕНЕ ГОРИВА: Ево колико ћемо наредних седам дана плаћати бензин и дизел

Foto Tanjug

U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 192 dinara, dok je cena benzina 178 dinara.

Ako uporedimo sa iznosima od prošle nedelje, sve je ostalo isto.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Cene na berzama

Prethodnih dana na svetskim berzama naftni derivati su poskupeli između 20 i 30 dolara po toni što će se automatski odraziti i na cene benzina i dizela u maloprodaji u Srbiji.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Uskoro opširnije

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ČELSI POD PRITISKOM, VEST HEM U PROBLEMU: Jedno je sigurno, golova neće faliti!

ČELSI POD PRITISKOM, VEST HEM U PROBLEMU: Jedno je sigurno, golova neće faliti!