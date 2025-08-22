OVO SU NOVE CENE GORIVA: Evo koliko ćemo narednih sedam dana plaćati benzin i dizel
VOZAČI u Srbiji će od danas, pa do 29. avgusta, plaćati gorivo po novim cenama.
U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 192 dinara, dok je cena benzina 178 dinara.
Ako uporedimo sa iznosima od prošle nedelje, sve je ostalo isto.
Cene na berzama
Prethodnih dana na svetskim berzama naftni derivati su poskupeli između 20 i 30 dolara po toni što će se automatski odraziti i na cene benzina i dizela u maloprodaji u Srbiji.
