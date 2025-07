KOLIKO KOŠTA OSIGURANJE IMOVINE OD POPLAVA? Polise pokrivaju mnogo toga, evo da li se isplati

U POSLEDNjIH nekoliko godina Srbija je sve češće pogođena poplavama, požarima i drugim elementarnim nepogodama koje nanose veliku materijalnu štetu domaćinstvima.

Foto Shutterstock

Iako takve situacije dolaze nenajavljeno, finansijske posledice se mogu ublažiti uz adekvatno osiguranje imovine.

Danas su polise osiguranja stana ili kuće dostupnije nego ikada, a osnovna zaštita od požara i poplava može se obezbediti već za svega nekoliko stotina dinara mesečno.

Koliko košta osiguranje stana ili kuće?

Cena osiguranja zavisi od površine objekta i rizika koji pokriva.

U zavisnosti od osiguravajuće kuće i specifičnih paketa koje imaju u ponudi, osnovno osiguranje (požar, eksplozija, provala) košta od 1 evra po kvadratnom metru godišnje, što za prosečan stan od 50 metara kvadratnih iznosi oko 50 evra godišnje.

Dopunska pokrića kao što su poplava, bujica i zemljotres u proseku povećavaju cenu za još 10 do 20 odsto.

Najpovoljniji paketi koje smo pronašli koštaju već od 200 dinara mesečno. Tako se paket osiguranja za stan od 60 metara kvadratnih kreće od 5.600 do 8.500 dinara godišnje, u zavisnosti od pokrića.

Šta sve pokrivaju polise?

Pored osnovnih rizika kao što su požar, grom i provala, napredniji paketi uključuju:

Poplave i bujice, koje su najčešći uzrok velikih šteta

Izliv vode iz instalacija

Lom stakla, snežne lavine, odroni i vandalizam

Zemljotres

Foto Shutterstock

Suma osiguranja varira, ali prosečne polise pokrivaju štete do:

40.000 evra za oštećenje kuće

4.000 evra za štetu na kući prouzrokovanu poplavom

1.000 evra za uništene stvari u domaćinstvu

Da li je isplativo imati osiguranje?

S obzirom na to da oluja, požar ili poplava mogu izazvati štetu od nekoliko stotina do desetina hiljada evra, godišnja premija od 50 do 80 evra predstavlja racionalnu investiciju. Korisnici ističu da su polise bile ključne prilikom nadoknade štete nakon nevremena i poplava.

Na šta treba obratiti pažnju prilikom ugovaranja?

Pre potpisivanja polise, važno je proveriti:

Koje rizike konkretno pokriva ugovor

Koliko brzo možete prijaviti i naplatiti štetu (najčešće u roku od 3 dana)

Koliki su limiti nadoknade i da li postoji franšiza

Osiguranje imovine od požara i poplava u Srbiji dostupno je po pristupačnim cenama, a štete koje pokriva mogu biti višestruko veće od godišnje premije. U trenutnim klimatskim uslovima, polise koje pokrivaju poplave, bujice i požare postaju neophodna zaštita svake kuće i stana.

(Telegraf Biznis)