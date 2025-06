OVAJ ZAKON ĆE PROMENITI ŽIVOT SRPSKIH MAJKI: Saznajte kako do besplatnih 20.000 evra

NA DNEVNOM redu vanredne sednice Skupštine Srbije, koja je održana danas, bilo je ukupno 46 tačaka, a jedan od ključnih trenutaka bio je izlaganje prvog potpredsednika Vlade Srbije i ministra finansija Siniše Malog.

Foto Shutterstock

Ministar Mali je govorio o značajnom projektu koji je započet pre tri godine, a koji ima za cilj da pomogne majkama da dođu do svoje prve stambene jedinice. Ova inicijativa omogućava majkama da od države dobiju besplatne subvencije do 20.000 evra za kupovinu nekretnine, bez ikakvih dodatnih obaveza. Mali je napomenuo da će izmene odgovarajuće uredbe omogućiti da ova pomoć bude uvrštena kao učešće u jeftinim stambenim kreditima, pod uslovom da se ispune svi neophodni kriterijumi.



Prema rečima ministra, do sada je 1.035 majki dobilo ovu pomoć od strane države, a ukupno je iz budžeta izdvojeno 12,3 miliona evra.Brojke često govore više od reči i ukazuju na to koliko je važno da se podrže mlade majke u njihovom nastojanju da obezbede dom za svoju decu.Ministar Mali se osvrnuo i na zakon o subvencionisanim stambenim kreditima za mlade, gde su predviđene četiri promene.Zakon ima potencijal da dodatno olakša pristup mladima do 35 godina, koji su se već prijavili za ove kredite. Do sada se više od 5.500 mladih kandidovalo, a više od hiljadu ugovora i kredita je već potpisano.Sve ove inicijative pokazuju posvećenost države da unapredi stambene uslove i pruži podršku mladim porodicama, što je od suštinskog značaja za razvoj društva.

(Alo)