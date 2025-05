ISPLATA MAJSKIH PENZIJA POČEĆE 3. JUNA: Ovi penzioneri prvi dobijaju novac - detaljan kalendar

PREMA kalendaru isplata koji je danas objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, isplata majskih penzija počeće 3. juna kada će primanja dobiti korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti, bez obzira za koji način isplate su se opredelili.

Foto I. Marinković

Dva dana kasnije, 5. juna počeće isplata za vojne i poljoprivredne penzionere i to kako one koji penzije primaju preko tekućih računa tako i one kojima penzije stižu na kućne adrese ili ih podižu na šalterima pošta.

Poslednji će primanja dobiti korisnici iz kategorije zaposlenih, pa će onima koji penzije dobijaju na kućnim adresama ili poštanskim šalterima isplata početi 9. juna a ostalima 10. juna.

Iznosi na čekovima biće isti kao i prilikom prethodne, isplate za april.

(Tanjug)

