NEMAČKE FIRME HRLE U SRBIJU: "Berliner cajtung" u opširnoj analizi ističe prednosti naše zemlje kao poslovne lokacije
VELIKE nemačke korporacije i globalni brendovi masovno sele proizvodnju u Srbiju i Mađarsku, od auto-delova do lepka, gde su privučeni povoljnom političkom klimom za investitore, piše nemački list "Berliner cajtung" u opširnoj analizi posvećenoj ovom fenomenu.
Kompanije iz Nemačke prelaze tamo gde politika ima sluha za njihove potrebe, pa se proizvodna postrojenja zatvaraju u više nemačkih regiona, a najsavremenije fabrike grade u Debrecenu, Kečkemetu, Novom Sadu, Pančevu, Subotici, Kaću. Kako ocenjuju stručnjaci, kvalifikovana radna snaga sa konkurentnim platama, dobri univerziteti, niski porezi i ekonomska politika usmerena na promociju investicija čine Srbiju i Mađarsku privlačnom za investitore. "Berliner cajtung" ukazuje da je jedan od razloga za to što je Srbija, koja nije članica EU, postala interesantna nemačkim industrijskim šampionima, ali i investitorima iz drugih država, to što se poslednjih godina transformisala iz poljoprivredne zemlje u sastavni deo evropskih lanaca snabdevanja.
"Kontinental" je otvorio najsavremeniju fabriku elektronike u Kaću kod Novog Sada u februaru 2023. Objekat na 30.000 kvadratnih metara proizvodi displeje i info-zabavne sisteme. Kompanija je investirala oko 150 miliona evra, otvarajući približno 1.500 radnih mesta. "ZF" ima fabriku u Pančevu od 2019, gde proizvodi elektromotore i komponente za menjače. "Bojsen" je otvorio svoju najveću fabriku u inostranstvu u Subotici 2021. U fabriku, koja je donela 500 radnih mesta, uloženo je 65 miliona evra, a u njoj se proizvode kompletni izduvni sistemi za "Mercedes" i "Audi".
Gube decenijsku dominaciju
DECENIJAMA se nemačka industrija smatrala liderom u kvalitetu i produktivnosti, konstatuje "Berliner cajtung". Slogan "proizvedeno u Nemačkoj" je bio vredna oznaka kvaliteta, a sada ona gubi svoje nekadašnje jedinstvene prodajne prednosti kao poslovna lokacija. Mađarska i Srbija su ih sustigle.
Nemački list navodi da Srbija nudi jedinstvenu prednost - ima sporazume o slobodnoj trgovini kako sa EU, tako i sa Evroazijskom unijom, Turskom, Velikom Britanijom i, od oktobra 2023. i sa Kinom. Roba proizvedena u Srbiji tako može biti izvezena bez carine na tržišta sa ukupno oko 2,7 milijardi potrošača. Pored toga u 15 posebnih bescarinskih zona, kompanije imaju i prednost bescarinskog uvoza materijala i mašina, kao i od oslobođenja od poreza. Razlozi za preseljenja su višestruki. Najočigledniji je razlika u platama i troškovima za energiju. Za mnoge kompanije, proizvodnja u Nemačkoj jednostavno više nije profitabilna.
"Kontinental", "ZF", "Bojsen" - neke su od firmi koje su otvorile najsavremenije pogone kod nas
Nemačke kompanije eksplicitno hvale kvalifikacije, produktivnost i posvećenost lokalne radne snage. Pogoni poput fabrike "ZF" u Pančevu su visoko automatizovani i "utegnuti", slobodni od istorijski razvijenih struktura starih nemačkih pogona. Ako se sada i korporativno istraživanje i razvoj premeste, gotovo da nema razloga da se proizvodnja zadrži u skupljim regionima. "ZF" je 2023. otvorio sopstveni razvojni centar u Novom Sadu sa 150 inženjera koji rade na električnim pogonima najnovije generacije.
