OPERA, MARINA, ZELENA PRUGA, PANORAMSKI TOČAK: Ministar Mali najavio velike projekte za prestonicu (FOTO)

BEOGRAD nastavlja da se razvija, i svedoci smo da naš grad, iz dana u dan, iz projekta u projekat, postaje mesto koji nudi sve više sadržaja za sve njegove stanovnike i goste, ističe ministar finansija Siniša Mali.

Foto: Instagram/ mali_sinisa

- „Beograd na vodi“ je projekat koji je doprineo da Beograd danas postane bolje mesto za život, jer smo pokazali da od prostora koji je bio zapušten i oronuo, možemo da napravimo najlepši deo grada, sa najlepšom promenadom i parkovima, i koji se, pritom, konstantno razvija. Sledeći korak jeste nova gradska četvrt „Belgrade Waterfront Marina“, između Mosta na Adi i uređenog pešačkog mosta sa druge strane. Na tom prostoru, Beograd će dobiti nove sadržaje za bolji kvalitet života, među kojima su Opera, najveća gradska marina, nova šetališta i parkovi. Hala 1 biće pretvorena u zgradu opere, koja će moći da ugosti renomirane svetske umetnike, baletske ansamble, orkestre, pozorišne trupe, čime jačamo našu ulogu na kulturnoj mapi Evrope. Kod Hale 1 će se nalaziti i centralni trg, novo mesto okupljanja na otvorenom, kao i podzemna garaža - naveo je ministar na svom Instagram nalogu.

Planirana je i izgradnja zgrade visoke 120 metara, kao i produženje Sava promenade za još 2,4 kilometra, sve do Ade Ciganlije.

- Time će građani Beograda i svi njegovi gosti dobiti nova šetališta i biciklističke staze, a „25. maj“ i Ada Ciganlija će konačno biti povezani lepim i uređenim šetalištem uz obalu. Tu je i takozvana „zelena pruga“, odnosno linijski park koji će povezati Topčiderski park sa pešačkim mostom i novim parkovima sa obe strane reke. Na novobeogradskoj obali Save, u blizini starog železničkog mosta koji će biti pretvoren u pešački, nalaziće se veliki panoramski točak „Belgrade Eye“, visok 80 metara, a koji će, kao nova gradska atrakcija, omogućiti pogled i na stari deo grada i na Novi Beograd. Ovo je samo deo projekata koji se realizuju u našem gradu, koji postoje moderniji, uređeniji, prilagođeniji savremenom načinu života, i atraktivniji za turiste. Nastavljamo razvoj našeg grada i zemlje, za bolji i kvalitetniji život svih građana - zaključuje Mali.