TENISKI SVET U ŠOKU! Karlos Alkaraz zaprepastio sve: Da li je finale Australijan opena pod znakom pitanja?

Španski teniser Karlos Alkaraz prvi je finalista Australijan opena pošto je posle najdužeg polufinala u istoriji grend slema u Melburnu pobedio rezultatom 3:2 (6:4, 7:6(7:5), 6:7(3:7), 6:7 (4:7), 7:5:). Meč je trajao čak pet sati i 26 minuta

Foto AP

Delovalo je da meč prelomljen kada je Alkaraz poveo 2:0, ali je Španac krajem trećeg seta dobio grčeve zbog kojih se jedva kretao na terenu. Zverev je to iskoristio na najbolji mogući način i stigao do 2:2 u setovima. Nemac je na startu petog seta prvi stigao i do brejka i delovalo je da ide ka drugim uzastopnom finalu u Australiji, ali se Španac uzdigao, napravio veliki preokret i tako stigao do finala.

- Verovao sam. Verovao sam sve vreme. Uvek sam govorio da morate da verujete u sebe kroz šta god da prolazite. Mučio sam se u trećem setu. Ovo je jedan od najzahtevnijih mečeva koje sam igrao u karijeri. Bio sam u ovim situacijama, znao sam šta bi trebalo da uradim, da ostavim srce na terenu. Ekstremno sam ponosan na sebe kako sam se borio i kako sam se vratio u petom setu - kazao je Alkaraz.

Džim Kurijer, koji ga je intervjuisao na terenu, nije hteo mnogo da ga zadržava, ali je konstatovao da će biti najmlađi teniser sa sva četiri Grend slema ikada ukoliko bude slavio u nedelju.

- Hvala što si stavio toliko pritiska na mene sada! Šalim se. Veoma sam radostan što ću igrati prvo finale ovde. Jurio sam ovu šansu da se borim za titulu. Mislim da moj nivo raste. Ne bih ostao ovde do ovog momenta da nije bilo publike. Bio je ogroman pritisak. Vi ste me vratili u meč, u svakom poenu, zaista je bilo ludo. Zaista sam zahvalan, za čitav turnir, nadam se da će u ponedeljak biti dosta podrške. Moja glava je sada u oporavku, vidimo se u nedelju valjda - uplašio je Karlos Alkaraz sve pred finale Melburna. Odmah su počele da kruže priče da se neće ni pojaviti na meču.

Inače, Alkaraz bi trebao u finalu da igra protiv pobednika drugog polufinala u kom se sastaju Novak Đoković i Janik Siner.

