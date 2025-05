PREDSTAVLJENA MAKETA EXPO 2027 Mali: Do maja 2027. imaćemo sve objekte završene (VIDEO)

MAKETA specijalizovane izložbe EXPO 2027 predstavljena je danas. Prikazan je budući izgled objekata koji se trenutno grade za potrebe održavanja prve međunarodne izložbe na Zapadnom Balkanu.

Foto: Novosti

Predstavljanju su prisustvovali ministar finansija Siniša Mali i Dušan Borovčanin, direktor preduzeća EXPO 2027.

Predstavljanje makete

Ministar Mali predstavio je maketu.

- Ono što ćemo novo uraditi, mi ćemo produžiti i Ulicu Jurija Gagarina. Moći ćemo sa više strana da priđemo lokaciji. Imamo ogromno gradilište, stotine i stotine radnika, mašina. U junu 2023. godine smo krenuli sa gradnjom. Infrastruktura, vodovodna, kanalizaciona... u potpunosti je završena - rekao je Mali.

Ministar ističe da je lokacija izuzetno dobro odabrana.

- Imate Nacionalni stadion koji će biti prava lepotica. Tu ćemo organizovati veliki broj događaja. Biće ukupno 11.000 parking mesta. Pruga od Prokopa, preko Zemun polja dolazi. Imaćemo ono što je višedecenijski san, a to je da centar Beograda povežemo sa aerodromom. Nacionalni stadion sa 52.000 mesta - navodi ministar Mali.

Kako kaže, postoje tri dela.

- Ovaj centralni deo biće beogradski sajam. Ukupno imate 26 objekata na ovoj centralnoj lokaciji. Ovde će biti 150.000 kvadrata, duplo više nego što sada ima sajam. Ovo je tematska zona, paviljoni za multifunkcionalne događaje. Biće puno dešavanja, puno kompanija. Imate dosta i sportskih terena ovde. Ovde je veliki broj objekata koji su vezani za logistiku. Kroz centralni bulevar imaćemo autonomna vozila. Imaćemo vozila koja se voze bez vozača. Obećali smo i demo leteće taksije. 1.500 stanova, koje će tokom Ekspa koristiti oni koji ovde rade. Prelaskom pasarele oni dolaze na posao. Mi ćemo ovde izgraditi i vrtić i školu. Veliki hotel, akvatik centar.. Za dve godine Srbija će biti bogatija za ove velelepne objekte. Do maja 2027. imaćemo sve ovo objekte završene - istakao je ministar.

Mali je rekao da su u ovom trenutku prijavljene 104 zemlje. Očekuje se preko tri miliona posetilaca, navodi ministar.

- Beograd će biti jedinstven po tome što će 99 posto ovoga ovako ostati ili biti iskorišćeno za nešto drugo - kaže Mali.

Na pitanje ko će moći da kupi stanove, ministar kaže:

- To su prvoklasni stanovi, razmišljamo kome će to biti ponuđeno na prodaju. Ako imate i neke predloge i sugestije, radi smo da ih čujemo. Nakon završetka Ekspa ovi stanovi će biti sređeni, izgrađena škola i vrtić i nakon toga će biti ponuđeni građanima, da li mladima, da li lekarima, prosvetarima... O tome ćemo odlučiti u narednom periodu. Ovo je 1.500 stanova, koje gradimo, što je neverovatan građevinski poduhvat.

- Obećanje koje dajemo ćemo ispuniti, napravićemo i ostaviti na ponos - rekao je Mali.

Obraćanje Malog

- Mislim da je veoma važno da govorimo o Ekspu. Najpre datumi, podsetiću vas na 21. jun 2023. kada smo dobili poverenje 81 zemlje da ovaj događaj organizujemo u Srbiji. To je šansa koju ne smemo da propustimo. Koliko su se samo za dve godine stvari promenile... Videli ste stotine i stotine ljudi koji rade. Drugi datum je 15. maj 2027. Za tačno dve godine imaćemo najveći događaj, preko tri miliona posetilaca. Očekujemo da ćemo predstaviti zemlju na najbolji mogući način. Ono što je još važno, jeste broj ljudi koji je uključen u sve ovo. To je ogromna odgovornost, ali i velika čast i ponos. Mnogo smo uložili napora. Moj poziv svim našim kompanijama da nađu način i ineteres da učestvuju. To će biti najbolja referenca. Moj poziv svim mladima, nama će trebati najmanje 20.000 volontera. Velika čast da budete deo ovog događaja. Ogromna šansa, Srbija će se potpuno promeniti za samo dve godine. Želim da zahvalim predsedniku Vučiću, Ani Brnabić, Milošu, svima koji su učestvovali. Ogroman, izuzetno kompleksan posao, nikada složeniji nismo imali. Mi hoćemo da radimo i gradimo, ne želimo da nam Srbija stane. Ovo će biti veliki podsticaj za investitore, za nova radna mesta, za veće plate i penzije - kazao je ministar Mali.

Ministar ističe da je Ekspo moto razvoja.

- Srbija 20-27 podrazumeva rast standarda građana, idemo na prosečnu zaradu 1.400 evra. Idemo u još ubrzaniji rast i razvoj, svaki makroekomski indikator naš je dobar. Ekspo nam je sjajan moto razvoja da budemo još bolji - ističe Mali.

- Ne bih pojedinačno o zemljama. Mislim da na Ekspo možemo da privučemo najmanje 122, a najviše 156 zemalja - rekao je Mali.

- Izgradnja celog kompleksa biće milajardu i 200 miliona evra. Ovo je ulaganje u budućnost, ovo je investicija koja ostaje, nisu bačene pare, kao što neki govore - kazao je ministar.

- Imamo događaj koji niko nema, koji se dešava jednom u generaciji, imate jedan indirektan nematerijalni efekat - ističe Mali.

O uticaju blokada na ekonomiju

- Nesporno je da su blokade uticali na usporavanje rasta naše ekonomije. Planirali smo rast 4,2 odsto, sada smo na 3,5. To onda utiče i na projekciju rasta penzija, plata. Blokade imaju uticaja i na priliv stranih investicija. Pratimo situaciju, pažljivo razgovaramo i sa velikim fabrikama koje su u Srbiji, razgovaramo i s preduzetnicima. Danas je 15. u mesecu, videćemo kakva će biti naplata PDV - navodi ministar.

Obraćanje Borovčanina

Dušan Borovčanin kazao je da su 104 zemlje potvrdile učešće.

- Od svih zemalja koje su se prjavile njih 80 je lociralo svoje paviljone. Prva procena je da će biti oko 20.000. Mi razgovaramo ne samo sa domaćim, već i sa međunarodnim sponzorima. Krećemo sa tehničkim sastancima, delegati će dolaziti iz svih krajeva sveta. Za samo četiri dana krenućemo sa konkursom za odabir imena maskote - ističe Borovčanin.

Šta posle Ekspa 2027?

- Ovo je strateška ideja i inicijativa. Imamo 14 igrališta, dalje ćemo ih rasporediti po Srbiji gde treba. U Ekspu da prepoznamo neku novu nadu i šansu. Da svako pomisli i veruje da možemo da uradimo nešto bolje. To je najvažniji deo nematerijalnog nasleđa. Sve kompanija koje budu radile na Ekspu biće naše kompanije. One sa time dobijaju najbolju referencu. Mi ćemo podići kapacitete koji ostaju trajno - zaključio je Borovčanin.