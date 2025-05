NAMAME TURISTE, PA NESTANU BEZ TRAGA: Kako da se građani zaštite od lažnih agencija

JOŠ jedna turistička prevara - više stotina turista koji su platili put u Temišvar, Trst, Budimpeštu, Split i Rijeku ostalo je prošle nedelje kratkih rukava - i bez novca i bez željenog putovanja.

Foto P. Mitić

Radi se o agenciji iz Novog Sada koja nije registrovana kao turistička, odnosno za organizovanje putovanja, a na instagram-profilu se reklamirala kao "prva onlajn agencija". Odmor prevarenih turista se završio i pre nego što je počeo, tako što su ostavljeni da čekaju autobus koji nije stigao. Njihov pokušaj da stupe u kontakt sa organizatorom ostao je bez uspeha, jer je telefonski broj deaktiviran. Kao epilog, dan kasnije usledilo je obaveštenje na instagram-profilu navodne agencije da su, nažalost, primorani da proglase bankrot. Jedna putnica je rekla da samo uplatnice za izlet u Temišvar iznose 600.000 dinara, dok su putovanja na druge destinacije bila mnogo skuplja.

Kako objašnjavaju u Nacionalnoj asocijaciji turističkih agencija (Juta), građani će teško naplatiti novac, i moraće da podnesu krivičnu prijavu, jer ovo nije registrovana turistička agencija i ne postoji nikakva garancija putovanja. Počinje letnja sezona, a direktor Jute Aleksandar Seničić upozorava da će ovakvih slučajeva biti sve više i da putnici treba da vode računa kome uplaćuju aranžmane.

- Internet je otvoren, svako može da postavi šta hoće, a mnogi pojedinci objavljuju ponude za fantastične kuće i hotele, po cenama koje nisu tržišne - objašnjava za "Novosti" Seničić. - Putnik misli da je imao sreće da je našao povoljnu ponudu, a zapravo ostane i bez novca i bez letovanja. Obično traže da se uplati neki manji avans, 100 do 200 evra, i kada se to uradi, prestaje svaki kontakt.

On ističe da građani treba da putuju preko registrovanih turističkih agencija, jer tu postoje vrlo jasni zakonski okviri i sigurnost putnika je na najvišem nivou. Svaka agencija koja to jeste ima licencu, broj licence i odgovorno lice i ti uslovi važe i za onlajn agencije. Ako putnici nisu sigurni da li je neka agencija registrovana, kako dodaje, mogu da se obrate i Juti za pomoć.

- Važno je da putnici insistiraju da dobiju tri stvari od organizatora - ugovor o putovanju, opšte uslove putovanja i tzv. garanciju putovanja, koja je prateći dokument - naglašava naš sagovornik. - Garancija omogućava građanima da naplate novac od osiguravajućih kuća ili banaka u slučaju da dođe do problema sa realizacijom aranžmana.

Inspekcija im zabranila rad DUNjA Đenić iz Ministarstva turizma kaže da je inspkecija od početka godine dobila prve prijave koje su se odnosile na agenciju "Eksplor travel" koja se dovodi u vezu sa navedenim instagram-profilom i organizacijom putovanja za Temišvar i do ostalih destinacija koja prošle nedelje nisu realizovana. - Reč o agenciji koja nije registrovana kao turistička - ističe Đenićeva. - Izrekli smo određenu pravnu meru, koja se odnosi upravo na zabranu rada i kaznenu meru koja se odnosi na zahtev koji je podnesen nadležnom sudu kako bi pokrenuo prekršajni postupak. Ipak, agencija je nastavila da radi. Đenićeva kaže da je njihov račun u blokadi od 22. aprila, i da su utvrdili da su većinu uplata putnici do tada obavljali na račune "Eksplor travela", a određene i na račun druge firme. O svemu tome su obavestili Osnovno javno tužilaštvo.

S obzirom da su prevareni putnici za Temišvar uplatili izlet, Seničić objašnjava da prema zakonu jednodnevne izlete, ukoliko ne uključuju noćenje, može da organizuje bilo koja firma ili preduzetnik i da oni ne moraju da imaju licencu.

- To koriste mnogi da rade u sivoj zoni - kaže naš sagovornik. - Takođe, licencu ne moraju da imaju ni udruženja, poput planinarskih, ljubitelja prirode itd. Ali, postoji pravilnik pod kojim uslovima mogu da organizuju put, mogu samo za potrebe svojih članova, i moraju da imaju plan godinu dana unapred. To se, naravno, ne poštuje. Tu su i razna folklorna društva koja organizuju letovanje, navodno samo za svoje članove. Tako da je to ogromna siva zona.

Kako dodaje, oko 10.000 prevoznika nelegalno radi, putuje po Srbiji i van zemlje, uskraćuju državu za porez, i urušavaju tržište. Privatna lica organizuju putovanja predstavljajući se kao turističke agencije.

- To je sada uzelo toliko maha da tome mora da se stane na put, da se nađe neko rešenje, uvede sistem, ne može autobus da pređe granicu i da ne znamo ko organizuje putovanje - ističe Seničić. - Mi smo dali predlog koji je već implementiran u nekim zemljama. Želimo da se uključimo u rešavanje ovog problema, ali država mora da nam da odrešene ruke da ga sprovedemo. Moramo da napravimo sistem u kome će se znati ko je odgovoran ako se ovako nešto desi.

Zbog toga što mnogi rade u sivoj zoni, Seničić savetuje građanima da i za odlazak na izlete biraju registrovane turističke agencije koje imaju licencu, bez obzira na to što prema zakonu to može da organizuje bilo koja firma. Prema njegovim rečima, broj žalbi kada su u pitanju agencije je mnogo mali u odnosu na broj putnika.

- Ako znamo da negde između 1,5 miliona i 1,7 miliona godišnje putuje u inostranstvo, a da ima par stotina žalbi u toku godine, bar kako je registrovala turistička inspekcija, onda možemo da kažemo da je to u promilima, a ne u procentima - kaže Seničić. - Postoje žalbe i problemi, nerazumevanje između putnika i agencija, ali da zato postoji Juta koja nastoji da te probleme reši na najbrži mogući način.