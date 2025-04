KROZ JEZGRO FRUŠKE GORE BEZBEDNO, LAKO I TIHO: Probijanje najdužeg tunela u Srbiji bliži se kraju, radovi u tri smene sa 230 radnika (FOTO)

Tunel, istakao je, već sada izgleda čudesno i pre nego što je sekundarna obrada urađena.

- Siguran sam da će služiti našem narodu i našim građanima pre svega u stvaranju uslova za veću bezbednost, u očuvanju života... U bržem prometu, da jednog dana od tačke A do tačke B mogu ljudi mnogo brže da stignu. I ono što je izuzetno važno je da će dalje doprineti ekonomskom razvoju Srbije, dolasku investitora, jer će sve biti neuporedivo lakše i brže povezano - rekao je Vučić, ističući da će Srbija imati jednu od najboljih mreža auto-puteva i brzih saobraćajnica.

Kada bude otvoren za saobraćaj tunel kroz Frušku goru, na deonici budućeg saobraćajnog Fruškogorskog koridora, iz Novog Sada će preko Rume do auto-puta Beograd-Šid moći da se stigne za svega pola sata, a meštani Iriga će posle dugog niza godina napokon odahnuti jer se time teretni saobraćaj izmešta iz njihove glavne ulice na novu obilaznicu oko naselja.

Tako će pre svega biti povećana bezbednost Irižana u saobraćaju na toj izuzetno prometnoj drumskoj deonici, koja se od Rume ka Novom Sadu nastavlja preko planinskog prevoja Iriški venac. Istovremeno, otvaranjem tunela umnogome će biti smanjeni buka i zagađenje vazduha koje stvaraju teretnjaci i druga vozila na području ne samo iriške opštine nego i čitavog tog centralnog dela Nacionalnog parka Fruška gora.

- Ovde u Irigu svi nestrpljivo čekamo završetak tog velikog i važnog infrastrukturnog projekta. Bezbednost građana nam je najbitnija pa se u tom pogledu očekuje značajno poboljšanje - kaže za "Novosti" predsednik Opštine Tihomir Stojaković.

Napominjući da kroz Irig dnevno prođe čak 20.000 putničkih vozila i više od 5.000 kamiona, on podseća da je proteklih petnaestak godina bilo nekoliko smrtnih ishoda zbog nebezbednog saobraćaja na tom putu kroz sredinu naselja.

- Tunel i nova saobraćajnica omogućiće i znatno bolju vezu Srema sa Bačkom i Banatom, što će biti od velikog značaja za razvoj privrede, posebno turizma koji konstantno unapređujemo u našoj opštini - ističe Stojaković i dodaje da je već pripremljen niz novih projekata u oblastima vinskog i banjskog turizma.

- Tu obilaznicu čekamo ko parče 'leba već godinama. Od kamiona su nam popucali zidovi na kućama a bilo je, nažalost, i nekoliko poginulih meštana u saobraćanim nesrećama ovde na glavnom putu. Tako da će biti mnogo mirnije i sigurnije kad budu vozila išla okolo, kroz tunel - kažu meštani Iriga.

Ima međutim i nekih koji misle da će premeštanjem tranzitnog saobraćaja na obilaznicu Irig postati "slepo crevo", većina ipak željno iščekuje nov put.

Inače, izgradnja tunela Iriški venac, sa dve tunelske cevi od po 3,5 kilometara u kojima su smeštene dve saobraćajne trake po smeru široke osam metara, počela je 1. maja 2021. godine prema idejnom projektu Instituta za puteve, a izvođač radova je kineska kompanija CRBC (China Road and Bridge Corporation), koja gradi kompletan Fruškogorski koridor.

Cela trasa - 47,7 km

FRUŠKOGORSKI koridor, brza saobraćajnica duga ukupno 47,7 kilometara, imaće četiri kolovozne trake širine od po 3,5 metara, koje su predviđene za brzine od 60 do 100 kilometara na čas. Deo te trase kod Novog Sada biće i novi najduži dunavski most, čija je izgradnja u toku, između Petrovaradina i auto-puta kod Kaća. A u nastavku na izlazu iz fruškogorskog tunela zapadno nastavlja se na još jedan novi dunavski most, koji takođe grade Kinezi.