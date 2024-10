SPREMATE SE ZA GREJNU SEZONU? Ovo je cena ogreva u Srbiji, situacija drugačija u odnosu na prošlu godinu

CENA ogreva u Srbiji tik pred grejnu sezonu je znatno niža u odnosu na isti period prošle godine.

Foto: V. Ćirić

Naime, prošle godine, metar hrasta i bukve bio je oko 9.000 dinara, dok je bagrem bio malo jeftiniji. Takođe, isečena i složena drva (u paletama) koštala su do 18.000 dinara.

Blaga zima gomila zalihe širom Srbije: Evo koliko i gde su pojeftinili ogrevno drvo i pelet

- Ukoliko insistirate na oblicama, onda jedan metar takvih drva košta 12.000 dinara - rekao je jedan prodavac ogreva.

Situacija sada je znatno drugačija. U Smederevu, na primer, metar hrasta/bukve je oko 7.000 dinara, odnosno 7.500 sa cepanjem. Što se tiče ostalih vrsta drveta, u ponudi ih trenutno nije bilo.

Slična situacija je i u Boru.

Metar cera i hrasta iznosi 7.500 dinara. Takođe, jedna paleta složenih drva košta oko 15.000 dinara.

U Velikoj Plani, u tom trenutku je najmanja cena bila, odnosno 6.000 dinara po metru. Standardno, 500 dinara se dodaje ako kupac želi pocepana drva, a cena se odnosi na sve vrste.

Zašto plaćate više?

Budući da je cena ogreva u Smederevu prošle sezone dostigla i do 9.000 dinara po metru, preduzetnik iz Velike Plane govori o mogućim razlozima takve situacije:

- Da, visoke cene za to područje su karakteristične. Ljudi iz Smedereva često kupuju kod mene i to na veliko, pa im ja dajem ne po 6000 dinara metar, već znatno jeftinije, a oni posle isto to prodaju po većim cenama, Znate kako, svako se snalazi kako može - otkrio on.

(Telegraf)