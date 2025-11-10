PROFESOR SA PARISKE ECOLE POLYTECHNIQUE U EMISIJI „ČADEŽ TALK“: Evropa ne sme da sumnja u sebe – vreme je da verujemo u Evropu
EVROPA ima sve što je potrebno da bude globalni lider u inovacijama - znanje, tehnologiju i vrednosti ali joj nedostaje samopouzdanje i sposobnost saradnje, poručuje profesor Nikolas Motis (Nicolas Mottis), jedan od vodećih evropskih stručnjaka za upravljanje inovacijama u preduzetništvu, profesor na Ekol Politehnik (École Polytechnique) i predsednik Fondacije Lekari bez granica.
U ekskluzivnom razgovoru sa Markom Čadežom, predsednikom Privredne komore Srbije (PKS) u emisiji „Čadež Talk” emitovanoj na Euronews Serbia, Motis ističe da su inovacije i održivost dve strane iste medalje i da Evropa ne sme da se odrekne svog modela ravnoteže između ekonomskih, socijalnih i kulturnih vrednosti.
Čadež, koji pohađa master program na Ekol Politehnik, navodi da u toj prestižnoj visokoškolskoj ustanovi trenutno ima 3.700 učenika iz celog sveta i 1.600 predavača i naučnih saradnika, kao i da škola igra značajnu ulogu u pokretanju startapova.
- Imamo odlične tehnološke firme, ali nemamo ‘mamute’ - rekao je Motis, ukazujući na razliku u odnosu prema SAD.
Prema njegovim rečima, prepreke su, između ostalog, nedostatak velikih investicionih fondova u fazi „scale-up” i mentalitet koji ne cilja na „veliko”.
Motis, govoreći o održivosti, naglašava da regulativa ne mora biti kočnica već može predstavljati stratešku prednost. Poručuje da u evropskoj „džungli inovacija” najvažnije pravilo glasi saradnja među državama:
„Deljenje istog okruženja i saradnja donose vrednost.” Bez te saradnje, kako je objasnio, evropske zemlje ostaju fragmentirane tržišne celine.
Na pitanje Čadeža o prisutnom skepticizmu prema Evropi i evropskom samopouzdanju, Motis naglašava:
- Ne bi trebalo da sumnjamo, nego mnogo više da verujemo u Evropu nego što to danas pokazujemo.
Ekol Politehnik je, inače, jedan od najprestižnijih univerziteta u Francuskoj i Evropi, poznat po obrazovanju vrhunskih stručnjaka u oblasti inženjerstva, matematike, fizike, ekonomije, informatike i menadžmenta. Osnovan je 1794. godine, tokom Francuske revolucije i deo je elitnog sistema obrazovanja tzv. grandes écoles - visoke škole koje su iznad klasičnih univerziteta po zahtevnosti i reputaciji.
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)