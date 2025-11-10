Preduzetnik

PROFESOR SA PARISKE ECOLE POLYTECHNIQUE U EMISIJI „ČADEŽ TALK“: Evropa ne sme da sumnja u sebe – vreme je da verujemo u Evropu

В. Н.

10. 11. 2025. u 09:43

EVROPA ima sve što je potrebno da bude globalni lider u inovacijama - znanje, tehnologiju i vrednosti ali joj nedostaje samopouzdanje i sposobnost saradnje, poručuje profesor Nikolas Motis (Nicolas Mottis), jedan od vodećih evropskih stručnjaka za upravljanje inovacijama u preduzetništvu, profesor na Ekol Politehnik (École Polytechnique) i predsednik Fondacije Lekari bez granica.

Foto: Printskrin

U ekskluzivnom razgovoru sa Markom Čadežom, predsednikom Privredne komore Srbije (PKS) u emisiji „Čadež Talk” emitovanoj na Euronews Serbia, Motis ističe da su inovacije i održivost dve strane iste medalje i da Evropa ne sme da se odrekne svog modela ravnoteže između ekonomskih, socijalnih i kulturnih vrednosti. 

Čadež, koji pohađa master program na Ekol Politehnik, navodi da u toj prestižnoj visokoškolskoj ustanovi trenutno ima 3.700 učenika iz celog sveta i 1.600 predavača i naučnih saradnika, kao i da škola igra značajnu ulogu u pokretanju startapova.

Govoreći o inovacijama, održivosti i evropskoj konkurentnosti u globalnoj „džungli” tehnologija i tržišta, profesor Motis ukazuje da Evropa ima izuzetan tehnološki i istraživački potencijal, ali i ozbiljne izazove u pretvaranju tog potencijala u velike kompanije i globalne lidere.

- Imamo odlične tehnološke firme, ali nemamo ‘mamute’ - rekao je Motis, ukazujući na razliku u odnosu prema SAD. 

Prema njegovim rečima, prepreke su, između ostalog, nedostatak velikih investicionih fondova u fazi „scale-up” i mentalitet koji ne cilja na „veliko”.

Motis, govoreći o održivosti, naglašava da regulativa ne mora biti kočnica već može predstavljati stratešku prednost. Poručuje da u evropskoj „džungli inovacija” najvažnije pravilo glasi saradnja među državama: 

„Deljenje istog okruženja i saradnja donose vrednost.” Bez te saradnje, kako je objasnio, evropske zemlje ostaju fragmentirane tržišne celine.

Na pitanje Čadeža o prisutnom skepticizmu prema Evropi i evropskom samopouzdanju, Motis naglašava: 

- Ne bi trebalo da sumnjamo, nego mnogo više da verujemo u Evropu nego što to danas pokazujemo.

Ekol Politehnik je, inače, jedan od najprestižnijih univerziteta u Francuskoj i Evropi, poznat po obrazovanju vrhunskih stručnjaka u oblasti inženjerstva, matematike, fizike, ekonomije, informatike i menadžmenta. Osnovan je 1794. godine, tokom Francuske revolucije i deo je elitnog sistema obrazovanja tzv. grandes écoles - visoke škole koje su iznad klasičnih univerziteta po zahtevnosti i reputaciji.

