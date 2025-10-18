Preduzetnik

ČADEŽ SA DIREKTORIMA LUKA RIJEKA I KOPER: Zajedno pred EU sa projektom nove železnice do Jadrana

В.Н.

18. 10. 2025. u 16:25

PRIVREDNA komora Srbije zajedno sa severnojadranskim lukama Rijeka, Koper i Trst pokrenula je inicijativu ka nadležnim vladama i institucijama EU za ubrzanje modernizacije železničke infrastrukture i otklanjanje svih administrativnih barijera koje koče efikasan transport između Srbije i jadranskih luka.

ЧАДЕЖ СА ДИРЕКТОРИМА ЛУКА РИЈЕКА И КОПЕР: Заједно пред ЕУ са пројектом нове железнице до Јадрана

Foto: PKS

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež sastao se juče sa predsednicima uprava luka Rijeka i Koper, Duškom Grabovcem i Nevenkom Križan. Zajedno su istakli da je trenutak za konkretne korake, jer svaki dalji zastoj u transportu robe ka ovim lukama košta region izgubljenih investicija i usporenog razvoja.

- Luke u Rijeci, Kopru i Trstu predstavljaju strateški pravac za privredu Srbije i regiona. Ovo je najkraća i najsavremenija logistička ruta za povezivanje privreda Zapadnog Balkana sa globalnim tržištem - rekao je Čadež.

Zbog nedovoljnih ulaganja, zastarele železničke infrastrukture, kao i nepostojanja inspekcijskih kontrola za veterinarski i fitosanitarni nadzor na prelazima, transport između Srbije i severnojadranskih luka obavlja se pretežno drumskim putem. Sve to dovodi do velikih gužvi i zadržavanja na graničnim prelazima, posebno na Batrovcima, gde kamioni prosečno čekaju  više od 10 sati, a u pojedinim slučajevima i do 36 sati.

- Revidirana TEN-T mreža i Plan rasta EU za Zapadni Balkan od šest milijardi evra do 2027. godine daju nam mogućnost za političku i finansijsku podršku za modernizaciju pruga. Ovo je prilika da region zajedno nastupi pred EU i pokaže da je povezanost preduslov za zajednički napredak - poručio je Čadež.

Povezivanje srpske privrede sa severnojadranskim lukama od presudnog je značaja za pristup globalnim tržištima i za dalji razvoj industrije, izvoza i logistike. Inicijativa PKS i partnera ima jasan cilj – da Srbija postane sastavni deo modernog, zelenog i efikasnog evropskog železničkog sistema.

