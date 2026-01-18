NEOBIČNA POMOĆ U BAŠTI: Kako stare najlonske čarape mogu da pomognu jagodama - Da li ste ovo probali?
DA li znate da stare i iscepane najlonske ženske čarape ne treba nikako bacati jer mogu da pomognu u bašti.
Anastasija Kovrižnih, stručnjak za onlajn publikaciju BelNovosti, inženjer agronomije i pejzažni dizajner, objasnila je zašto su hulahopke potrebne u zasadima jagoda.
Glavni zadatak je da zaštite plodove jagoda od truljenja do berbe.
Ukoliko plodovi leže na zemlji nakon zalivanja ili obilnijih padavina vlaga se skuplja oko njih što dovodi do truljenja i ubrzanog propadanja plodova.
Kako biste to sprečili upotrebite najlon čarape. S njima ćete vezati jagode čime se biljci omogućava lakše strujanje vazduha, više svetla, ali i zaštita plodova od truleži.
Za razliku od korišćenja ograda od metalnih prstenova ili uzgoja jagoda u tacnama, vezivanje grmlja čarapama je najlakši i najpristupačniji način. Uz to potpuno je bezbedan i nežan prema biljkama.
Kako vezati?
Možete samo da ga vežete, ali bolje je da hulahopke isečete na široke kolutove i sakupite listove i plodove na stabljikama u punđu, kao što kosu skupljate gumicom.
(babyfanti.nl/Agropres)
