I VAŠOJ NJIVI TREBA ODMOR: Jeste li čuli za "ugar" i "parlog" - Evo šta znače i zašto su korisni
ZA oporavak zemljišta najbolje je preskočiti jednu setvenu sezonu i nastaviti proizvodnju u plodoredu.
Smanjenje prinosa, pogoršanje strukture zemljišta i često obolevanje biljaka, jasni su znaci da zemljište gubi svoje ključne funkcije i ovaj problem se ne može rešiti primenom organskih i mineralnih đubriva. Neophodno je napraviti pauzu za regeneraciju.
Kako bi povratilo povoljna fizičko-hemijska svojstva potrebno ga je izostaviti iz intenzivne poljoprivredne proizvodnje. A, prema rečima Iskre Arapović, više stručne saradnice za žitarice i povrtlarstvo u PSSRS, mera je u poljoprivrednoj proizvodnji ranije imala mnogo veći značaj.
- Poljoprivredni proizvođači su svake četvrte godine izostavljali setvu useva i time omogućavali povratak njegove biološke funkcije - navodi Arapovićeva.
Odmoriti zemljište
Proces kruženja hranljivih elemenata u zemljištu, kako pojašnjava, je takav da ih biljke usvajaju iz tečne faze zemljišta. S obzirom na to da su mikroorganizmi posrednici između zemljišta i biljaka, oni hranljive elemente uzimaju iz čvrste faze, ugrađuju ih u svoje telo, da bi njihovim raspadanjem i mineralizacijom ovi elementi došli u zemljišni rastvor gde su dostupni biljkama.
- Čitav ovaj proces zahteva vreme koje se omogućava ostavljanjem zemljišta da odmori - podseća.
Ugar je površina u čvrstom plodoredu koja se neko vreme ne seje. Taj period može trajati pola godine ili godinu. Ukoliko traje duži vremenski period, dve do tri godine, naziva se parlog.
- Ugar ne sme da bude neodržavano poljoprivredno zemljište, dakle ne sme zarasti u šikaru i korove. U slučaju neodržavanja smatra se nepoljoprivrednim zemljištem - navodi Arapovićeva, dodajući kako je površinu neophodno održavati košenjem.
Primena hemijskih sredstava nije dozvoljena jer je reč o ekološki značajnoj površini. Za suzbijanje korova se mogu primenjivati mere poput malčiranja, košenja, tanjiranja, plitkog preoravanja.
Preskočiti jednu setvenu sezonu
Za oporavak zemljišta najbolje je preskočiti jednu setvenu sezonu i nastaviti proizvodnju u plodoredu.
Sa intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom ugar gotovo nestaje, zato što se u praksi bolje pokazalo gajenje jednogodišnjih biljnih vrsta i njihovo zaoravanje u jesen. To mogu biti biljne vrste poput grahorice, deteline, soje, lucerke, uljane repice, ljuljeva, heljde.
