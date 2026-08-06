RUSI UPOZORAVAJU: Kijev spreman na bilo kakve terorističke napade zarad nove zapadne pomoći
KIJEVSKI režim spreman je da izvede bilo kakve terorističke napade kako bi ih predstavio Zapadu kao „uspehe“ i obezbedio novo finansiranje i isporuke oružja, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Dmitrij Ljubinski.
Prema njegovim rečima, nakon neuspeha ukrajinskih snaga na frontu, Kijev sve češće pribegava terorističkim napadima na civilno stanovništvo u Rusiji.
- U Kijevu ne prezaju ni od čega kako bi svojim zapadnim pokroviteljima pokazali 'uspehe' i obezbedili nove isporuke oružja i finansijsku podršku, koja se obezbeđuje novcem zapadnih poreskih obveznika - rekao je Ljubinski u intervjuu za RIA Novosti.
On je dodao da Kijev, prema oceni Moskve, koristi „najizopačenije metode terorista“, uporedivši ih sa delovanjem organizacija DAEŠ i Al Kaida.
- Ministarstvo spoljnih poslova Rusije posebnu pažnju posvećuje prikupljanju i predstavljanju dokaza o terorističkoj prirodi kijevskog režima koji ne preza ni od najizopačenijih metoda terorista i ekstremista - naveo je ruski diplomata.
Ljubinski je dodao da će Rusija nastaviti da intenzivira napore kako bi međunarodnoj javnosti predstavila dokaze o terorističkim napadima koje izvodi Kijev.
(Sputnjik)
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