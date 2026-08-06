KIJEVSKI režim spreman je da izvede bilo kakve terorističke napade kako bi ih predstavio Zapadu kao „uspehe“ i obezbedio novo finansiranje i isporuke oružja, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Dmitrij Ljubinski.

Tanjug/AP/Iryna Rybakova

Prema njegovim rečima, nakon neuspeha ukrajinskih snaga na frontu, Kijev sve češće pribegava terorističkim napadima na civilno stanovništvo u Rusiji.

- U Kijevu ne prezaju ni od čega kako bi svojim zapadnim pokroviteljima pokazali 'uspehe' i obezbedili nove isporuke oružja i finansijsku podršku, koja se obezbeđuje novcem zapadnih poreskih obveznika - rekao je Ljubinski u intervjuu za RIA Novosti.

On je dodao da Kijev, prema oceni Moskve, koristi „najizopačenije metode terorista“, uporedivši ih sa delovanjem organizacija DAEŠ i Al Kaida.

- Ministarstvo spoljnih poslova Rusije posebnu pažnju posvećuje prikupljanju i predstavljanju dokaza o terorističkoj prirodi kijevskog režima koji ne preza ni od najizopačenijih metoda terorista i ekstremista - naveo je ruski diplomata.

Ljubinski je dodao da će Rusija nastaviti da intenzivira napore kako bi međunarodnoj javnosti predstavila dokaze o terorističkim napadima koje izvodi Kijev.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO