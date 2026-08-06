DA LI JE CRNA GORA SKUPLJA OD MALDIVA: Jedan dan na egzotičnom ostrvu može da košta manje nego u Budvi

Kada se pomene letovanje na Maldivima, većina prvo pomisli na luksuzne vodene vile, privatne plaže i odmor koji košta nekoliko hiljada evra. Sa druge strane, Crna Gora godinama važi za jednu od najpristupačnijih morskih destinacija za turiste iz Srbije.

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Međutim, poslednjih godina situacija se značajno promenila. Zahvaljujući razvoju turizma na lokalnim ostrvima Maldiva, sve je više smeštaja koji je daleko pristupačniji od luksuznih rizorta. Kada se uporede cene smeštaja, hrane i svakodnevnih troškova, ispostavlja se da dan odmora na Maldivima može da košta manje nego na crnogorskom primorju.

Smeštaj – razlika više nije onakva kakvu zamišljamo

U špicu letnje sezone apartman za dve osobe u Budvi, Bečićima ili Petrovcu najčešće košta između 70 i 130 evra po noćenju, dok je prosečna cena dvokrevetne sobe oko 73 evra.

Istovremeno, na lokalnim ostrvima Maldiva, poput Maafušija, Digure ili Fulidua, moguće je rezervisati kvalitetan smeštaj za 50 do 100 evra po noćenju, često sa doručkom.

Hrana – Maldivi su prijatno iznenađenje

U Budvi obrok u pristupačnom restoranu košta oko 12,5 evra, dok večera za dve osobe u restoranu srednje kategorije u proseku iznosi 60 evra. Kapućino košta oko 3 evra, a pivo oko 3,5 evra.

Na lokalnim ostrvima Maldiva ručak u porodičnim restoranima najčešće košta 10 do 18 evra, a lokalna jela i sveže pripremljena riba često su jeftiniji nego u brojnim restoranima na Jadranu.

Plaže i ležaljke

Na crnogorskom primorju komplet ležaljki i suncobrana tokom sezone najčešće košta 20 do 40 evra, a na pojedinim plažama i više.

Na lokalnim ostrvima Maldiva mnoge plaže uopšte ne naplaćuju ležaljke gostima smeštaja, dok je na nekim mestima dovoljno poručiti piće.

Koliko košta jedan dan?

Crna Gora (dve osobe)

smeštaj: 70–130 €

hrana i piće: 50–70 €

ležaljke: 20–40 €

Ukupno: 140–240 evra dnevno.

Maldivi – lokalna ostrva (dve osobe)

smeštaj: 50–100 €

hrana i piće: 30–50 €

plaža i ležaljke: 0–10 €

Ukupno: 80–160 evra dnevno.

Poređenje je zasnovano na aktuelnim cenama smeštaja sa Booking.com-a, prosečnim troškovima života sa Numbeo-a, procenama turističke potrošnje sa Budget Your Trip-a, kao i cenama restorana, plaža i turističkih usluga dostupnim na zvaničnim sajtovima i lokalnim cenovnicima.