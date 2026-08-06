SRBIJA "U CRVENOM": RHMZ upalio alarme, evo kada se možemo nadati osveženju
DANAS će tokom dana biti pretežno sunčano uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar i najvišu temperaturu od 35 do 40 °S.
Posle podne na istoku, jugu i jugozapadu Srbije, kao i u Pomoravlju i Banatu, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom.
Pad temerature za vikend
U petak promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše i pljuskova s grmljavinom, koji se za dane vikenda očekuju samo u brdsko-planinskim krajevima jugozapadne, južne i istočne Srbije. Temperatura u manjem padu i u većini mesta biće u intervalu od 32 do 36 °S.
Naredne sedmice sunčano i ponovo veoma toplo.
Upozorenje na veoma toplo vreme
I danas će na teritoriji Republike Srbije biti veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 35 do 40 °S.
U petak i za vikend će intenzitet vrućina oslabiti, pa će u većini mesta najviša dnevna temperatura biti u intervalu od 32 do 36 °S. Sledeće sedmice ponovo se očekuje postepeni porast temperatura i nastavak toplotnog talasa.
Cela Srbija "u crvenom"
Crveni meteoalarm je upaljen za teritorije: Bačka, Banat, Srem, Beograd, Zapadna Srbija, Šumadija, Pomoravlje, Istočna Srbija, Jugoistočna Srbija, Jugozapadna Srbija.
Na području teritorije Kosova i Metohije upaljeno je narandžasto upozorenje.
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