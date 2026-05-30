Društvo

RHMZ IZDAO VAŽNO UPOZORENJE: Vreme se opasno menja, moguć i grad

В. Н.

30. 05. 2026. u 11:23

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je najnovije upozorenje Srbiju. Razlog su grmljavinske nepogode koje se očekuju u periodu od 1. do 4. juna.

РХМЗ ИЗДАО ВАЖНО УПОЗОРЕЊЕ: Време се опасно мења, могућ и град

Foto: Unsplash/Raychel Sanner

Naime, kako navode na sajtu, u prvom delu naredne sedmice očekuju se pljuskovi praćeni grmljavinom, koji će lokalno biti izraženiji.

Na pojedinim lokacijama moguća je pojava grada, kao i veća količina padavina u kratkom vremenskom intervalu – preko 20 milimetara.

Iz RHMZ-a dodaju i to da će za konkretne lokacije biti izdavana hitna upozorenja jedan do dva časa unapred, u zavisnosti od razvoja vremenske situacije na terenu.

Hidrološko upozorenje

Na celom toku Dunava vodostaji će se narednih dana kretati nešto ispod i oko niskih plovidbenih nivoa.

