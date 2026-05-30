RHMZ IZDAO VAŽNO UPOZORENJE: Vreme se opasno menja, moguć i grad
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je najnovije upozorenje Srbiju. Razlog su grmljavinske nepogode koje se očekuju u periodu od 1. do 4. juna.
Naime, kako navode na sajtu, u prvom delu naredne sedmice očekuju se pljuskovi praćeni grmljavinom, koji će lokalno biti izraženiji.
Na pojedinim lokacijama moguća je pojava grada, kao i veća količina padavina u kratkom vremenskom intervalu – preko 20 milimetara.
Iz RHMZ-a dodaju i to da će za konkretne lokacije biti izdavana hitna upozorenja jedan do dva časa unapred, u zavisnosti od razvoja vremenske situacije na terenu.
Hidrološko upozorenje
Na celom toku Dunava vodostaji će se narednih dana kretati nešto ispod i oko niskih plovidbenih nivoa.
BONUS VIDEO: Kako je Kalenić pijaca izabrana među najlepše na svetu?
Preporučujemo
POSLE VIKENDA SLEDI OBRT! Spremite se, biće pljuskova i grmljavine
30. 05. 2026. u 10:48
SPREMITE SE ZA PLjUSKOVE Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru (FOTO)
29. 05. 2026. u 22:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
NAJBOGATIJA PEVAČICA BALKANA: Maja za godinu zaradila 92 miliona i PRESTALA DA PEVA na svadbama
PRE tačno tri godine, pevačica je donela iznenađujuću odluku da trajno prestane da peva na svadbama.
26. 05. 2026. u 20:30
Komentari (0)