ŠEŠELJ PROTIV POSETE MILATOVIĆA BEOGRADU: Uvreda je za srpsku gardu da mu priredi smotru
PREDSEDNIK SRS prof. dr Vojislav Šešelj smatra da Srbiji nije potreban dijalog sa predsednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem.
- Šta će on u Beogradu? Uvreda je za srpsku gardu da mu priredi smotru - smatra Šešelj.
Ističe da su svi građani Crne Gore koji tvrde da je Srbija 1918. anektirala Crnu Goru nepoželjni u Srbiji.
- Pa, neka Crna Gora bira novog predsednika i premijera - kategoričan je Šešelj.
(Informer TV)
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