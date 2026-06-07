Politika

ŠEŠELJ PROTIV POSETE MILATOVIĆA BEOGRADU: Uvreda je za srpsku gardu da mu priredi smotru

Novosti online

07. 06. 2026. u 17:30

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PREDSEDNIK SRS prof. dr Vojislav Šešelj smatra da Srbiji nije potreban dijalog sa predsednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem.

ШЕШЕЉ ПРОТИВ ПОСЕТЕ МИЛАТОВИЋА БЕОГРАДУ: Увреда је за српску гарду да му приреди смотру

Foto: EPA/ Koča Sulejmanović

- Šta će on u Beogradu? Uvreda je za srpsku gardu da mu priredi smotru - smatra Šešelj.

Ističe da su svi građani Crne Gore koji tvrde da je Srbija 1918. anektirala Crnu Goru nepoželjni u Srbiji.

- Pa, neka Crna Gora bira novog predsednika i premijera - kategoričan je Šešelj.

(Informer TV)

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