NIŠTA OD EVROPE! Evo gde će Dušan Vlahović nastaviti karijeru!

Rastanak srpskog reprezentativca sa Juventusom ne dovoodi se u pitanje.

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Ako je i postojala sumnja, sada je i najmanja otklonjena: Dušan Vlahović će prvog julskog dana postati slobodan kao ptica i najtraženiji igrač na tržištu fudbalera bez ugovornih obaveza.

Veliki je broj klubova koji čekaju na njegov potpis, ali izgleda da su najuporniji oni sa Bliskog istoka. Razlog je što prebogati šeici mogu da Vlahoviću ponude i više od 12.000.000 evra po sezoni, koliko je imao u Juventusu tokom poslednje godine ugovora.

Prema pisanju "Kalčo Merkata" – Saudijci nameravaju već tokom leta da dodatno ojačaju PRO ligu i u skladu s tim gledaju ka svim mogućim i zvučnim imenima koje bi mogli da dovedu. Kao naredni prioritet postavljen je član "orlova".

pošto se uzdaju u platežnu moć, klubovi sa Bliskog Istoka mogu da veruju da će biti najatraktivnija destinacija za srpskog napadača koga u svom timu žele evropski giganti, kao što su Barselona, Bajern Minhen, Milan, ali i brojni premijerligaši…

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