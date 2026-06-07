RUSIJA IZNENAĐENA! Nije očekivala da će Novak Đoković ovo da uradi

Najnovije vesti iz tenisa su obradovale Rusiju.

Foto: Depositphotos / rarrarorro

Nakon što je mlada ruska teniserka Mira Andrejeva ostvarila istorijski uspeh, osvajanje Rolan Garosa 2026, Đoković joj se pred svetskom javnosti obratio na ruskom jeziku.

On je na društvenim mrežama čestitao šampionki na ruskom, a potom na engleskom dopisao "Želim ti još mnogo (titula)".

Evo i kako je to izgledalo:

Foto: Printskrin Instagram/djokernole

Kako je Ruskinja osvojila Rolan Garos?



Ruska teniserka Mira Andrejeva osvojila je Rolan Garos prvi put u karijeri pošto je u finalu pobedila Poljakinju Maju Hvalinsku rezultatom 2:0 (6:3, 6:2) za sat i 23 minuta.

Mlada 19-godišnja Ruskinja je do prvog grend slem pehara u karijeri stigla sa osmog mesta VTA liste, protiv Poljakinje koja je kao 114. na listi i kao kvalifikantkinja stigla do finala.

Andrejeva je u prvom setu napravila čak četiri brejka, što joj je bilo dovoljna da povede iako je dva puta gubila servis.

U drugom setu Ruskinja je povela 5:0, Hvalinska je zatim uspela da osvoji dva vezana gema i malo produži finale, ali je Andrejeva na kraju rešila meč i stigla do najvećeg uspeha u dosadašnjoj karijeri.

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Na sasvim ste dobrom mestu.

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