DANAS SUNČANO I TOPLIJE: Sunce ogrejalo Srbiju, temperatura do 22 stepena
U SRBIJI će ujutru iznad većeg dela zemlje biti pretežno vedro, samo na istoku i jugu očekuje se mestimično niska oblačnost, navodu se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Tokom dana će biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno i jak, zapadni i severozapadni.
Najniža temperatura biće od 7 do 12 stepeni, a najviša od 19 do 22. U Beogradu će ujutru biti pretežno vedro, a tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije.
Duvaće slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće oko 9 stepeni, a najviša oko 21.
Prema prognozi za idućih sedam dana, u utorak (19. maja) očekuje se malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima, malo toplije i u većini mesta suvo, samo na jugu Srbije ponegde su mogući kiša ili pljuskovi.
Od srede (20. maja) do kraja perioda promenljivo, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz pojačan severni vetar i sa dnevnom temperaturom od 20 do 24 stepena, na istoku i do 26 stepeni.
(Tanjug)
