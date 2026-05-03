Proleće konačno stiže: Vremenska prognoza za narednih nedelju dana
U SRBIJI danas pretežno sunčano i toplije, najviša temperatura od 16 do 23 stepena.
U Srbiji će danas nakon hladnog jutra, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, u većem delu zemlje u toku dana biti pretežno sunčano i toplije, a samo na jugozapadu, jugu i istoku zemlje promenljivo oblačno, još ponegde s kratkotrajnom kišom.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura će iznositi od 0 do 9, a najviša od 16 do 23 stepena Celzijusa. Na visokim planinama očekuje se prolazno provejavanje snega. Duvaće slab i umeren, u donjem Podunavlju i na jugu Srbije kratkotrajno pojačan vetar, istočnih smerova. I u Beogradu danas pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 4 do 9, a najviša oko 21 stepen.
Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do nedelje, 10. maja, dnevne temperature biće u osetnom porastu - od ponedeljka do srede od 24 do 29 stepeni a od četvrtka do kraja sedmice od 22 do 27 stepeni.
U ponedeljak, 4. maja, u svim predelima biće sunčano, u utorak pre podne pretežno sunčano, posle podne umereno oblačno, a od srede do kraja perioda promenljivo uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa ređom grmljavinom.
