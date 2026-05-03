Društvo

Proleće konačno stiže: Vremenska prognoza za narednih nedelju dana

V.N.

03. 05. 2026. u 06:57

U SRBIJI danas pretežno sunčano i toplije, najviša temperatura od 16 do 23 stepena.

Пролеће коначно стиже: Временска прогноза за наредних недељу дана

Foto Tanjug/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

U Srbiji će danas nakon hladnog jutra, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, u većem delu zemlje u toku dana biti pretežno sunčano i toplije, a samo na jugozapadu, jugu i istoku zemlje promenljivo oblačno, još ponegde s kratkotrajnom kišom.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura će iznositi od 0 do 9, a najviša od 16 do 23 stepena Celzijusa. Na visokim planinama očekuje se prolazno provejavanje snega. Duvaće slab i umeren, u donjem Podunavlju i na jugu Srbije kratkotrajno pojačan vetar, istočnih smerova. I u Beogradu danas pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 4 do 9, a najviša oko 21 stepen.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do nedelje, 10. maja, dnevne temperature biće u osetnom porastu - od ponedeljka do srede od 24 do 29 stepeni a od četvrtka do kraja sedmice od 22 do 27 stepeni.

U ponedeljak, 4. maja, u svim predelima biće sunčano, u utorak pre podne pretežno sunčano, posle podne umereno oblačno, a od srede do kraja perioda promenljivo uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa ređom grmljavinom.

