Društvo

Varljivo vreme danas, biće i snega: Oglasio se RHMZ

М.А.С.

22. 04. 2026. u 08:07

U SRBIJI će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u brdsko - planinskim predelima pretežno oblačno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, a na visokim planinama i slabim snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Варљиво време данас, биће и снега: Огласио се РХМЗ

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Duvaće slab i umeren vetar, u Banatu, Podunavlju i Pomoravlju, kao i na istoku Srbije kratkotrajno i jak, severnih pravaca, a raspon temperatura biće od četiri do 17 stepeni. Krajem dana i u toku noći očekuje se razvedravanje.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo hladnije uz slab i umeren vetar severnih pravaca i najvišu dnevnu temperaturu oko 15 stepeni.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Samozvani despot prvi Srbin stanovnik Beča: Za vreme opsade 1683. posebno se istakao Đorđe Mihajlović, koji je pokazao veliku hrabrost
Feljton

0 0

O DOLASKU Srba u Beč i njihovom ponovnom naseljavanju tokom XVI i sve do kraja XVII veka malo se zna. Iz arhivskih dokumenata znaju se imena srpskih trgovaca, na čelu sa Jovanom Deodatom, koje je car Leopold 14. juna 1670. oslobodio plaćanja tridesetnice, carine i zemaljskog nameta na novac koji njegovi liferanti nose u Beč.

21. 04. 2026. u 18:00

Politika
Tenis
Fudbal
Najveće pojačanje na svetu! Cela planeta priča o fudbaleru iz Srbije (VIDEO)

