Varljivo vreme danas, biće i snega: Oglasio se RHMZ
U SRBIJI će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u brdsko - planinskim predelima pretežno oblačno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, a na visokim planinama i slabim snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Duvaće slab i umeren vetar, u Banatu, Podunavlju i Pomoravlju, kao i na istoku Srbije kratkotrajno i jak, severnih pravaca, a raspon temperatura biće od četiri do 17 stepeni. Krajem dana i u toku noći očekuje se razvedravanje.
U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo hladnije uz slab i umeren vetar severnih pravaca i najvišu dnevnu temperaturu oko 15 stepeni.
(Tanjug)
