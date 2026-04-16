Vreme danas ponovo promenljivo: U nekim delovima Srbije će i grmeti

VREME u Srbiji danas promenljivo oblačno u većini mesta sa sunčanim intervalima, sredinom dana i posle podne ponegde na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.

Foto: Novosti

Vetar slab i umeren, severni i severoistočni.

Jutarnja temperatura od 7 do 11 stepeni, najviša dnevna od 20 do 24 stepena.

Vreme u Beogradu

Promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima.

Vetar slab do umeren, severni i severoistočni.

Jutarnja temperatura oko 11 stepeni, najviša dnevna oko 24.

Vreme narednih dana

Do nedelje se očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i umereno toplo uz maksimalnu temperaturu u većini mesta od 19 do 23 stepena.

Padavine će biti lokalna i kratkotrajna pojava, pljuskovitog karaktera i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije.

Početkom naredne sedmice manji pad temperature i nestabilnije vreme mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom u celoj zemlji.

(Sputnjik)