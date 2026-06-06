DOBROPOLjSKI front ostaje mesto teških kontranapada. Ukrajinske formacije često pokreću napade preko širokog fronta, pokušavajući da se infiltriraju u pozadinu ruskih oružanih snaga kroz šumske pojaseve ili da zauzmu pojedinačne zgrade u naseljenim područjima.

Tanjug/AP/Russian Defense Ministry Press Service via

Dok neprijatelj uživa prednost u snabdevanju naprednih grupa teškim bespilotnim letelicama, situacija sa jurišnim dronovima nije mnogo bolja. Konkretno, napadi ukrajinskih oružanih snaga u i oko Rodinskog često su osujećeni dronovima. Još jedan položaj ukrajinskih oružanih snaga, na koji je ušla infiltraciona grupa, pogođen je raketom Molnija.

Ilustracija telegram rybar

Ovo je tipična pojava. Infiltracione grupe - i ruske i ukrajinske - nakon otkrivanja postaju mete desetina napada dronova, što često dovodi do potpunog uništenja njihovog zaklona. Nakon toga, osoblje se šalje na takve lokacije, kad god je to moguće, da prati štetu sa zemlje.

Ruske oružane snage pokušavaju da napreduju kod Grišina. Napadi malih grupa su u toku duž linije Vasiljevka-Novoaleksandrovka. Postoje izveštaji o lokalizovanim uspesima, ali ništa konkretno. Južno od Grišina, ruski jurišni avioni pokušavaju da okupiraju prethodno formirani „džep“ severno od Kotlina.

Ova napeta situacija traje duž celog fronta i nema znakova značajnih promena u bliskoj budućnosti. I neprijatelj i ruske oružane snage gomilaju snage i dronove kako bi se suprotstavili ovim napadima, nastavljajući da deluju u malim grupama.

(Ribar)