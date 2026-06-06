SPREMITE SE ZA TEMPERATURNI ROLERKOSTER: Danas nas očekuje čudan vremenski obrt, pogledajte detaljnu prognozu

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: AI/Grok

VREME U SRBIJI

Promenljivo oblačno, na severu posle podne suvo sa sunčanim intervalima a u ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni.

Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni.

VREME U BEOGRADU

U glavnom gradu promenljivo oblačno, ujutro i pre podne sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, posle podne suvo sa sunčanim intervalima.

Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 17 stepeni, a najviša dnevna oko 25 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 13. juna, očekuje se promenljivo i toplo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i maksimalnom temperaturom od 27 do 31 stepen.

U nedelju, 7. juna, na severu će biti uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Početkom sledeće sedmice, 8. i 9. juna, kiša i pljuskovi sa grmljavinom se očekuju uglavnom u brdsko-planinskim, a od srede, 10. juna, i u ostalim predelima.

(sputnikportal.rs)

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