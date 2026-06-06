ANĆELOTI I BRAZIL U PROBLEMU: Nejmar zbog povrede i dalje van terena i trenažnog procesa
NA stadionu Hantington Bank Fild u Ohaju, Brazil i Egipat igraju prijateljski meč u sklopu poslednjih priprema za Svetsko prvenstvo.
Brazil je 2011. godine pobedio Egipat sa 2:0 golovima Žonasa.
Sada ih vodi Karlo Anćeloti, imenovan u maju 2025. kao prvi strani selektor, sa ciljem da osvoji prvu titulu od 2002. Iako su u kvalifikacijama bili tek peti, petostruki prvaci su među favoritima.
Anćeloti je nedavno izgubio od Japana i Francuske, ali je pobedio Hrvatsku 3:1 i Panamu 6:2. Na predstojećem prvenstvu ga čekaju dueli protiv Maroka, Škotske i Haitija.
Egipat traži svoj prvi prolaz grupne faze na svom četvrtom Svetskom prvenstvu. Kvalifikacije su završili kao prvi u grupi, uz 20 postignutih i dva primljena gola.
Selektor Hosam Hasan ima 70 odsto pobeda od februara 2024. U januaru su izgubili od Senegala u polufinalu Afričkog kupa nacija i na penale od Nigerije.
Nakon toga su u martu igrali 0:0 sa Španijom i prošlog četvrtka pobedili Rusiju 1:0. Na šampionatu se nalaze u grupi sa Belgijom, Iranom i Novim Zelandom.
Nejmar ne igra zbog povrede lista a upitan je i za meč sa Marokom 13. juna. Markinjos, Gabrijel Magaljaeš i Gabrijel Martineli su spremni jer su bili na poštedi posle finala Lige šampiona.
Anćeloti je protiv Paname menjao 22 igrača i može opet rotirati postave. Za Egipat se očekuje nastup Mohameda Salaha u napadu zajedno sa Omarom Marmušom.
Mladi Hamza Abdelkarim čeka šansu sa klupe nakon debija. Brazil bi trebalo da počne sa Alisonom, Markinjosom, Kazemirom, Paketom i Vinisijusom Žuniorom.
Egipatsku postavu predvode El Šenavi, Salah, Ašur i Trezege. Brazilska odbrana je primila gol na šest od osam mečeva, ali se zbog jačeg napada prognozira pobeda Brazila 3:1.
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