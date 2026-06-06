GORI NAD RUSIJOM: Ukrajinci izveli masovni napad - Ruski štit reagovao brutalno
GUVERNER Aleksandar Drozdenko je izvestio da je 86 bespilotnih letelica oboreno iznad Lenjingradske oblasti.
- 86 bespilotnih letelica je oboreno iznad Lenjingradske oblasti - napisao je na platformi Maks.
Drozdenko je takođe pojasnio da su borbene operacije u toku.
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