Svet

GORI NAD RUSIJOM: Ukrajinci izveli masovni napad - Ruski štit reagovao brutalno

Симеуновић А. Милош

06. 06. 2026. u 07:41

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GUVERNER Aleksandar Drozdenko je izvestio da je 86 bespilotnih letelica oboreno iznad Lenjingradske oblasti.

ГОРИ НАД РУСИЈОМ: Украјинци извели масовни напад - Руски штит реаговао брутално

Foto Tanjug/Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

 - 86 bespilotnih letelica je oboreno iznad Lenjingradske oblasti - napisao je na platformi Maks.

Drozdenko je takođe pojasnio da su borbene operacije u toku.

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