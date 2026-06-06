SLAVIMO VELIKOG SVETITELJA I PODVIŽNIKA: Danas se jedan običaj posebno vezuje za neudate devojke

SRPSKA pravoslavna crkva i vernici danas molitveno obeležavaju dan posvećen Prepodobnom Simeonu Divnogorcu, velikom podvižniku i svetitelju čije se ime vekovima sa dubokim poštovanjem čuva u predanju hrišćanskog sveta.

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Njegov život, ispunjen molitvom, postom i potpunim predanjem Bogu, ostao je zabeležen kao svedočanstvo neugasive vere i duhovne snage.

Sveti Simeon rođen je u Antiohiji 522. godine, u vreme cara Justina Starijeg. Još u ranom detinjstvu ostaje bez oca, koji strada u zemljotresu, pa zajedno sa majkom Martom prolazi kroz iskušenja ranog života. Već u šestoj godini odlazi u pustinju, gde pod rukovodstvom duhovnika Jovana započinje svoj strogi podvižnički put, posvećen postu i neprekidnoj molitvi.

Predanje svedoči da je tokom svog podviga trpeo teška iskušenja, ali i da je bio udostojen velike božanske utehe i blagodatnih viđenja. Hristos mu se javio u liku deteta, nakon čega se u njegovom srcu razgorela još snažnija ljubav prema Gospodu. Godinama je živeo na stubu, u neprekidnoj molitvi i pojanju psalama, a kasnije se po božjem nadahnuću povukao na goru Divnu, po kojoj je i dobio ime Divnogorac.

Njegov život bio je ispunjen blagodaću za koju se veruje da mu je darovala isceljiteljsku silu, duhovno rasuđivanje i snagu da pomaže onima koji mu se u veri obraćaju. Upokojio se 596. godine u 75. godini života, ostavivši iza sebe lik svetitelja koji je, po predanju, sav svoj život posvetio Bogu i nebeskom carstvu.

Običaji

U narodu se ovaj dan obeležava uz običaje za koje se veruje da donose zdravlje, sreću i blagostanje. Jedan od njih nalaže da se u domaćinstvu tri puta iznese đubre, kako bi se simbolično odstranile bolesti i nesreća iz kuće i porodice.

Drugi običaj posebno je vezan za neudate devojke – veruje se da treba da ujutro naprave venčić od cveća i puste ga niz reku ili potok. Prema narodnom verovanju, na taj način im se otvara put ka ljubavi i braku, a do kraja godine mogu upoznati svoju buduću srodnu dušu, prenosi Kurir.

Molitva

"Kao pustinjski žitelj i u telu Anđeo i čudotvorac, pokazao si se bogonosni oče naš Simeone. Postom, bdenjem i molitvama, nebeske darove si primio, isceljujući bolesti onih koji ti sa verom dolaze. Slava Onome koji ti je dao snagu, koji te je proslavio i koji kroz tebe daruje svima isceljenje."

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