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IZBEGAVAJTE NEPOTREBNE TROŠKOVE I SUKOBE SA ŽENAMA Astro savet za subotu, 6. jun: Ova 4 znaka su pod uticajem moćnog Jupitera iz Raka

Marina Jungić Milošević, astrolog

06. 06. 2026. u 07:00

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JUPITER, planeta ekspanzije, blagostanja, bogatstva, uživanja, kontakata sa strancima, putovanja, pravnih pitanja, u znaku svoje egzaltacije, Raku, danas obrazuje izazovan aspekt sa Mesecom u nepredvidivoj Vodoliji.

ИЗБЕГАВАЈТЕ НЕПОТРЕБНЕ ТРОШКОВЕ И СУКОБЕ СА ЖЕНАМА Астро савет за суботу, 6. јун: Ова 4 знака су под утицајем моћног Јупитера из Рака

Foto: Deposit/ AndreyPopov

Ovaj napet aspekt, s jedne strane, podstiče emocije i potrebu za sigurnošću, a s druge, donosi euforično raspoloženje i sklonost preterivanju u životnim zadovoljstvima (naročito u hrani i alkoholu) i trošenju novca, kao i rasprave sa ženama, majkom. Sve ovo će iz dan u dan, biti sve intenzivnije, budući da Venera hrli u susret Jupiteru s kojim će 9. juna obrazovati konjunkciju.

Najviše će uticati na Rakove i Vodolije, ali i Jarčeve i Lavove, koji bi trebalo da izbegavaju nepotrebne troškove i sukobe sa ženama.

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