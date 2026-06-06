IZBEGAVAJTE NEPOTREBNE TROŠKOVE I SUKOBE SA ŽENAMA Astro savet za subotu, 6. jun: Ova 4 znaka su pod uticajem moćnog Jupitera iz Raka

JUPITER, planeta ekspanzije, blagostanja, bogatstva, uživanja, kontakata sa strancima, putovanja, pravnih pitanja, u znaku svoje egzaltacije, Raku, danas obrazuje izazovan aspekt sa Mesecom u nepredvidivoj Vodoliji.

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Ovaj napet aspekt, s jedne strane, podstiče emocije i potrebu za sigurnošću, a s druge, donosi euforično raspoloženje i sklonost preterivanju u životnim zadovoljstvima (naročito u hrani i alkoholu) i trošenju novca, kao i rasprave sa ženama, majkom. Sve ovo će iz dan u dan, biti sve intenzivnije, budući da Venera hrli u susret Jupiteru s kojim će 9. juna obrazovati konjunkciju.

Najviše će uticati na Rakove i Vodolije, ali i Jarčeve i Lavove, koji bi trebalo da izbegavaju nepotrebne troškove i sukobe sa ženama.