(MAPE) SPREMITE SE ZA PLJUSAK: Ovaj deo Srbije biće prvi na udaru

PLjUSKOVITE padavine izraženije će biti na severoistoku Srbije i ti predeli Srbije već sredinom dana biće prvi na udaru.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Padavinski sistemi lokalnih pljuskovitih padavina premeštaće se od severa i severoistoka ka jugu. Duvaće jak i hladan severozapadni vetar.

Maksimalna temperatura biće od 10 do 14 stepeni, u Beogradu do 11°C.

U toku večeri i noći prestanak padavina.

Danas se očekuje dalji priliv hladne vazdušne mase sa istoka Evrope.

Foto: NMMB/printskrin

U petak i u subotu ujutro u većini predela ujutro minimalna temperatura biće oko i ispod 0°C, pri tlu i niže.

U nedelju ujutro mraz se očekuje u južnim i centralnim predelima

Minimalna jutarnja temperatura tokom pojave mraza biće ponegde i do -3°C, lokalno i niže, a još niže pri tlu.

Kako smo već uveliko zakoračili u proleće, postojaće opasnost da mraz ugrozi vegetaciju, poljoprivredne i ratarske kulture, pa će biti potrebno primeniti adekavtne mere i zaštitu.

U petak i subotu tokom dana promenljvo oblačno i suvo, ali i hladno za ovo doba godine.

Maksimalna temperatura biće od 10 do 15 stepeni.

Foto: NMMB/printskrin

Za Vaskrs sunčanije i toplije, a maksimalna temperatura biće i do 20 stepeni, u Beogradu do 19.

Početkom sledeće sedmice naoblačenje, ponegde sa kišom i pljuskovima.

(Telegraf)

BONUS VIDEO