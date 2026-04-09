(MAPE) SPREMITE SE ZA PLJUSAK: Ovaj deo Srbije biće prvi na udaru
PLjUSKOVITE padavine izraženije će biti na severoistoku Srbije i ti predeli Srbije već sredinom dana biće prvi na udaru.
Padavinski sistemi lokalnih pljuskovitih padavina premeštaće se od severa i severoistoka ka jugu. Duvaće jak i hladan severozapadni vetar.
Maksimalna temperatura biće od 10 do 14 stepeni, u Beogradu do 11°C.
U toku večeri i noći prestanak padavina.
Danas se očekuje dalji priliv hladne vazdušne mase sa istoka Evrope.
U petak i u subotu ujutro u većini predela ujutro minimalna temperatura biće oko i ispod 0°C, pri tlu i niže.
U nedelju ujutro mraz se očekuje u južnim i centralnim predelima
Minimalna jutarnja temperatura tokom pojave mraza biće ponegde i do -3°C, lokalno i niže, a još niže pri tlu.
Kako smo već uveliko zakoračili u proleće, postojaće opasnost da mraz ugrozi vegetaciju, poljoprivredne i ratarske kulture, pa će biti potrebno primeniti adekavtne mere i zaštitu.
U petak i subotu tokom dana promenljvo oblačno i suvo, ali i hladno za ovo doba godine.
Maksimalna temperatura biće od 10 do 15 stepeni.
Za Vaskrs sunčanije i toplije, a maksimalna temperatura biće i do 20 stepeni, u Beogradu do 19.
Početkom sledeće sedmice naoblačenje, ponegde sa kišom i pljuskovima.
(Telegraf)
Preporučujemo
TEMPERATURE IDU U MINUS: RHMZ najavljuje snažnu promenu vremena, stiže nam i ova pojava
09. 04. 2026. u 07:16
EVO KAKVO VREME MOŽEMO OČEKIVATI ZA VASKRS: Detaljna prognoza za dane pred nama
06. 04. 2026. u 08:21
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
