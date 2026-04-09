TEMPERATURE IDU U MINUS: RHMZ najavljuje snažnu promenu vremena, stiže nam i ova pojava

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za period od 9. do 12. aprila zbog pojave prizemnih mrazeva širom Srbije.

Prema najavama, minimalna temperatura na 5 centimetara od tla u četvrtak i nedelju biće od -3 do 0 stepeni, dok će u petak i subotu hladni talas dostići vrhunac sa vrednostima od -7 do -2 stepena.

Osim prizemnog mraza, lokalno se očekuju i slabi mrazevi na 2 metra visine, sa najvećom verovatnoćom pojave tokom petka i subote. Ovi uslovi predstavljaju ozbiljnu pretnju za poljoprivredu, a naročito su ugroženi povrtarstvo, vinogradarstvo i voćarstvo. Takođe, ovakvo vreme može nepovoljno uticati na hronične bolesnike i meteoropate.

Prvi dan pod upozorenjem, četvrtak,9. april, donosi hladno jutro i lokalni prizemni mraz. U toku dana očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, dok su posle podne mogući kratkotrajna kiša ili pljuskovi, a na planinama i sneg.

Temperatura: Najniža od -1 do 6 stepeni, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni

Vetar: Slab i umeren, na istoku povremeno jak, severozapadni, uveče u slabljenju.

Upozorenje: Prizemni mraz od -3 do 0 stepeni; u Banatu je verovatnoća za temperaturu nižu od 0 stepeni oko 70 procenata.

Vrhunac mraza i kritična tačka za voćare

U petak nas očekuje najjači udar mraza u većem delu zemlje. Dan će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i u većini mesta suvo, ali veoma hladno u ranim jutarnjim satima.

Temperatura: Najniža od -2 do 3 stepena, najviša dnevna od 11 do 15 stepeni

Planinski predeli: Iznad 1000 metara nadmorske visine minimalna temperatura može pasti i ispod -5 stepeni

Vetar: Slab i umeren, severni i severozapadni

Upozorenje: Jak prizemni mraz, do -7 stepeni na 5 cm od tla, i lokalni mraz na 2 metra visine; velika opasnost od šteta u poljoprivredi

Padavine na jugu i nastavak hladnoće

U subotu, prema vremenskoj prognozi RHMZ, se zadržava opasnost od mraza, uz više oblaka u južnim delovima zemlje. Dok će u većini krajeva biti sunčanih intervala, na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije očekuje se mestimično kiša.

Temperatura: Najniža od -1 do 6 stepeni, najviša dnevna od 12 do 17 stepeni

Planinski predeli: Verovatnoća za temperature ispod -5 stepeni na visinama iznad 1000 metara ostaje visoka

Vetar: Slab i umeren, zapadni i severozapadni

Upozorenje: Nastavak prizemnog mraza u intervalu od -7 do -2 stepena i mraza na 2 metra visine; verovatnoća za temperaturu ispod nule u nižim predelima je 70 procenata

