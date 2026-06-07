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RUSIJA JE PONIŽENA! Evo šta se desilo tokom finala Rolan Garosa 2026!

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07. 06. 2026. u 13:00

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Najnovije vesti iz tenisa su obradovale Rusiju, ali u isti mah - i mnoge Ruse razbesnele.

РУСИЈА ЈЕ ПОНИЖЕНА! Ево шта се десило током финала Ролан Гароса 2026!

Foto: Tanjug/AP Photo/Aurelien Morissard

Kako je otkrio čuveni "Novakomrzac" Ben Rotenberger, ruska zastava je ekspresno uklonjena sa tribina stadiona Filip Šatrije tokom finala u ženskoj konkurenciji.

Iako je jedan ruski par proslavljao uspeh Mire Andrejeve malom ruskom trobojkom, obezbeđenje im je istog časa prišlo i naredilo da se ta zastava ukloni.

Evo i video snimka tog incidenta:

Kako je Ruskinja osvojila Rolan Garos?


Ruska teniserka Mira Andrejeva osvojila je Rolan Garos prvi put u karijeri pošto je u finalu pobedila Poljakinju Maju Hvalinsku rezultatom 2:0 (6:3, 6:2) za sat i 23 minuta.

Mlada 19-godišnja Ruskinja je do prvog grend slem pehara u karijeri stigla sa osmog mesta VTA liste, protiv Poljakinje koja je kao 114. na listi i kao kvalifikantkinja stigla do finala.

Andrejeva je u prvom setu napravila čak četiri brejka, što joj je bilo dovoljna da povede iako je dva puta gubila servis. 

U drugom setu Ruskinja je povela 5:0, Hvalinska je zatim uspela da osvoji dva vezana gema i malo produži finale, ali je Andrejeva na kraju rešila meč i stigla do najvećeg uspeha u dosadašnjoj karijeri.

Ako vas zanima Novak Đoković, a i sve ostalo vezano za tenis, pratite vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Rolan Garos 2026 - vreva!

 

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