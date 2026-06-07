RUSIJA JE PONIŽENA! Evo šta se desilo tokom finala Rolan Garosa 2026!
Najnovije vesti iz tenisa su obradovale Rusiju, ali u isti mah - i mnoge Ruse razbesnele.
Kako je otkrio čuveni "Novakomrzac" Ben Rotenberger, ruska zastava je ekspresno uklonjena sa tribina stadiona Filip Šatrije tokom finala u ženskoj konkurenciji.
Iako je jedan ruski par proslavljao uspeh Mire Andrejeve malom ruskom trobojkom, obezbeđenje im je istog časa prišlo i naredilo da se ta zastava ukloni.
Evo i video snimka tog incidenta:
Kako je Ruskinja osvojila Rolan Garos?
Ruska teniserka Mira Andrejeva osvojila je Rolan Garos prvi put u karijeri pošto je u finalu pobedila Poljakinju Maju Hvalinsku rezultatom 2:0 (6:3, 6:2) za sat i 23 minuta.
Mlada 19-godišnja Ruskinja je do prvog grend slem pehara u karijeri stigla sa osmog mesta VTA liste, protiv Poljakinje koja je kao 114. na listi i kao kvalifikantkinja stigla do finala.
Andrejeva je u prvom setu napravila čak četiri brejka, što joj je bilo dovoljna da povede iako je dva puta gubila servis.
U drugom setu Ruskinja je povela 5:0, Hvalinska je zatim uspela da osvoji dva vezana gema i malo produži finale, ali je Andrejeva na kraju rešila meč i stigla do najvećeg uspeha u dosadašnjoj karijeri.
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Bonus video: Rolan Garos 2026 - vreva!
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