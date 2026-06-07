Politika

uživoSRBI MASOVNO GLASAJU NA KIM: Izlaznost u srpskim sredinama do 13 časova neverovatna, glasao Mitropolit Raško-prizrenski Teodosije

В.Н.

07. 06. 2026. u 09:13 >> 14:41

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DANAS Srbi glasaju na KiM. Borba za opstanak našeg naroda i volja nikad nisu bili jači.

СРБИ МАСОВНО ГЛАСАЈУ НА КИМ: Излазност у српским срединама до 13 часова невероватна, гласао Митрополит Рашко-призренски Теодосије

FOTO: Novosti

Izlaznost do 13 časova

Izlaznost do 13 časova na izborima za skupštinu privremenih prištinskih institucija je 15,10 odsto, a ubedljivo najveća izlaznost je u srpskim sredinama, u Leposaviću čak 35,90, pokazuju ažurirani podaci centralne izborne komisije (CIK) u Prištini. Prema podacima objavljenim na sajtu CIK-a, u Zvečanu je izlaznost do 13 časova 34,52 odsto, u Ranilugu 34,36 odsto, u Zubinom Potoku 25,01, u Novom Brdu 29,74 odsto, u Gračanici 30,75 odsto, u severnom delu Kosovske Mitrovice 26,68, u Štrpcu 21,10 odsto, u Partešu 23,05, a u Klokotu 19,02 odsto. Kada je reč o albanskim sredinama, u Prištini je izlaznost 17,92 odsto, u Južnoj Mitrovici 14,52, u Peći 14,15, Prizrenu 10,52, Podujevu 12,12, Đakovici 12,10, a najmanja izlaznost je u Dragašu i iznosi 7,18 odsto.

Mitropolit Raško-prizrenski Teodosije glasao

Mitropolit Raško-prizrenski Teodosije glasao je danas u Gračanici.

Izlaznost do 11 časova

Izlaznost do 11 časova na izborima za skupštinu privremenih prištinskih institucija je 8,33 odsto, a najveća izlaznost je i dalje u srpskim sredinama, u Zvečanu 21,59 odsto, pokazuju podaci centralne izborne komisije (CIK) u Prištini.

Prema podacima objavljenim na sajtu CIK-a, u severnom delu Kosovske Mitrovice je do 11 časova izlaznost 18,72 odsto, u Zubinom Potoku 13,99 odsto, u Novom Brdu 18,09 odsto, u Ranilugu 19,22 odsto, u Gračanici 19,18 odsto, Leposaviću 8,91 odsto, a u Štrpcu 11,29 odsto, u Klokotu 9,85 odsto, a u Partešu 11,67.

Kada je reč o albanskim sredinama, u Prištini je izlaznost 11,37 odsto, u Južnoj Mitrovici 8,35, u Lipljanu 8,42 odsto, u Peći 8,06, u Podujevu 7,25, u Prizrenu 6,44, Mamuši 6,31, a najmanja izlaznost je u Dragašu i to 3,50. Biračka mesta biće otvorena do 19 časova.

Gračanica sva u sjaju. Iako su ih hapsili i ucenjivali, Srbi izašli na birališta da se bore za svoja ognjišta

U Gračanici i srpskim sredinama u centralnom delu Kosova i Metohije Srbi su nikad odlučniji da glasaju za svoj opstanak!

Срби иду на гласање у ГрачанициFoto: ФОТО: Novosti

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Iako je režim u Prištini činio sve, pritiscima, neosnovanim hapšenjima, ucenama da zastraši Srbe iz Gračanice, to mu nije pošlo za rukom i od jutros je ogromna izlaznost u srpskim sredinama na centralnom Kosovu i Metohiji i Srbi ponosno i dostojanstveno idu na glasanje!

Leposavić

U Leposaviću je glasao i član Predsedništva Srpske liste i kandidat za poslanika Slavko Simić.

Зоран Тодић гласа у ЛепосавићуFoto: FOTO: Novosti

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Takođe, glasao je i gradonačelnik Zoran Todić.

Glasao Srđan Popović

Kandidat Srpske liste za poslanika Srđan Popović glasao je danas na vanrednim izborima za skupštinu u Prištini na biračkom mestu u OŠ "Kralj Milutin" u Gračanici.

Popović je nakon glasanja rekao da očekuje da srpski narod u što je moguće većem broju izađe na ove izbore.

 - Ovo su veoma bitni izbori za naš narod i, kao što smo govorili svih ovih dana, nadamo se da je naš narod politički zreo i da će shvatiti koliko je bitno da Srbi imaju institucionalnu zastupljenost u Prištini - naveo je Popović.

Istakao je da jedino tako Srbi na KiM mogu da odbrane svoja prava

Hapsili ih i lomili, ali ne vredi - zdravstveni radnici pokazali jedinstvo u Gračanici!

U biračkom centru koji se nalazi u OŠ " Kralj Milutin" u Gračanici stvorile su se velike gužve, a građani strpljivo čekaju u redu kako bi obavili svoje građansko pravo.

Radnici zdravstvenih i obrazovnih institucija okupili su se u centru Gračanice odakle su organizovano krenuli na glasanje na današnjim izborima za skupštinu privremenih prištinskih institucija.

Izlaznost do 9 časova

CIK u Prištini: Do 9 časova izlaznost 2,99%,najveća u srpskim sredinama,u severnom delu KM 10,67%

Gradonačelnik Severne Mitrovice glasao

Милан Радојевић гласао у Техничкој школи у Косовској МитровициFoto: Фото: Новости

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Veličanstvene slike iz Kosovske Mitrovice

Срби гласају у Косовској МитровициFoto: Фото: Новости

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Glasao Igor Simić

U Tehničkoj školi u severnom delu Kosovske Mitrovice glasao je Igor Simić, član Predsedništva Srpske liste i kandidat za poslanika ove stranke.

Игор Симић гласа у северном делу Косовске МитровицеFoto: ФОТО: Novosti

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Koretište složno!

I Srbi iz mesta Koretište, u Kosovskom pomoravlju uputili su se složno na glasanje, a na čelu i njihove kolone nalazi se srpska zastava.

Срби из Коретишта кренули на гласањеFoto: ФОТО: Novosti

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Glasao Zlatan Elek

Златан Елек гласаFoto: Фото: Новости

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Predsednik Srpske liste prof. dr Zlatan Elek glasao je jutros oko 8.15 časova u biračkom centru koji se nalazi u Osnovnoj školi "Sveti Sava" u severnom delu Kosovske Mitrovice.

Gornje Kusce tradicionalno na glasanje

Srbi iz Kosovskog Pomoravlja, mesta Gornje Kusce tradicionalno su na glasanje krenuli složno, sa srpskim trobojkama.

Срби из места Горње Кусце кренули на гласањеFoto: Фото: Новости

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To se može videti na fotografijama i ovoga jutra, a gužve se od ranoj jutra stvaraju i na samom biračkim mestima koja su otvorena u 7 sati. Već se formiraju redovi birača u srpskim sredinama u Kosovskom Pomoravlju, ali i drugim srpskim sredinama na KiM jer Srbi žele da biraju svoje istinske predstavnike.

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