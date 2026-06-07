DRAMATIČNI PRIZORI ZEMLJOTRESA U GRČKOJ: Snimci užasa, ljudi vrište i beže napolje (FOTO/VIDEO)

ČETIRI snažna zemljotresa u svega nekoliko minuta pogodila su danas Grčku.

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Ubrzo su usledila još tri zemljotresa u istoj oblasti, a najjači je dostigao magnitudu od 5,2 stepena po Rihterovoj skali.

Zemljotresi su se posebno osetili u mnogim delovima Atike.

Nakon ovih snažnih potresa usledila su još tri zemljotresa jačine blizu 3 stepena po Rihteru u širem području.

Profesor seizmologije na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, Kostas Papazahos, govorio je o "ponovljenim zemljotresima". Istakao je da je severna Evija područje sa mnogo aktivnih raseda.

- Seizmičke vibracije nisu razlog za zabrinutost - rekao je seizmolog.

Zemljotresi pokrenuli klizišta

- Imamo obimna klizišta, ali nema povređenih. Klizišta su na putevima u oblastima Plakijas i Dafnusa - rekao je gradonačelnik Mantudija Janis Capurniotis za ERT.

Prema rečima zamenika gradonačelnika Mantudija, Argirisa Liaskosa, zabeležena su oštećenja na kućama u Dafnusi, gde su se na pojedinim objektima pojavile velike pukotine, dok su stanovnici uspeli da ih na vreme napuste bez opasnosti.

Seizmolog Atanasios Ganas rekao je za ERT da je Grčku u 12.58 časova pogodio zemljotres jačine 4,8 stepeni po Rihteru, koji je okarakterisao kao slab.

- Potres je bio slab. Četiri minuta kasnije usledio je drugi, na granici snažnog, od 5,2 stepena po Rihteru. Ovo područje je i ranije davalo takve zemljotrese. Nalazi se iza planine Kondili, na rasedu koji poznajemo i koji nema veliki potencijal. Još ne znamo da li je to bio glavni zemljotres. U ovoj oblasti nije bilo velikog zemljotresa jačeg od 6 stepeni po Rihteru, obično dostižu između 5 i 5,5 stepeni - rekao je Ganas i dodao da "nije postojala seizmička sekvenca koja bi nas upozorila".

Ganas je takođe zatražio da se pregledaju uglavnom stare kuće u području Prokopija, gde se nalazi epicentar dva zemljotresa.

(Telegraf)